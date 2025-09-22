「長崎くんち」（10月7〜9日）が奉納される長崎市上西山町の諏訪神社は今年、鎮座400年を迎えた。秋の風物詩であるくんちが始まったのは江戸時代の1634年。その過程には太平洋戦争や原爆投下の歴史も重なる。同神社に残る社務日誌には、戦時下に何とか踊りを奉納しようと奮闘する町民たちの心意気が垣間見える。

歴史研究家の土肥原弘久さん（67）＝同市＝は、諏訪神社の当直番が記録した社務日誌を読み解く活動を続けている。今年4月には「『社務日誌』が伝える−大正・昭和の諏訪神事と長崎」という書籍を自費出版。新聞などの資料も併せて当時を振り返る。土肥原さんの調査によると、奉納踊は1937〜45年に5度、中止になった。書籍を基に戦前戦後のくんちをたどる。

1941年9月25日

≪本日緊急集会ヲ約シ 懇談ノ結果中止ト決定シタ踊町ノ奉納踊≫

開戦を間近に神社関係者や踊町、くんちを取り仕切る年番町などによる「緊急集会」が開かれ、奉納踊中止を決めたと記述。だが踊町の一つ、丸山町が「奉納踊を中止するなどとは敬神崇祖の観念不足だ」とする決議を発表し、反発したと長崎民友新聞にはある。

結局、初日の10月7日に丸山町の本踊りや各町のシャギリを奉納したと日誌は伝える。「長崎の人たちにとってくんちが精神的な支柱であることは、非常時にあっても変わらない」と土肥原さんは推し量る。

戦況悪化につれて、日誌には空襲警報や金属回収などの記述が現れる。戦没者慰霊祭を催した記録も。42年は空襲回避のためか、遷座祭を早朝午前3〜4時に催したという。

1943年5月14日

≪奉納踊ハ時局柄取止メノ事ニ決定 戦捷祈願清祓ヲ行フコトヲ申合セ≫

43、44年はついに奉納踊が中止に。本来、小屋入りをする6月には戦勝祈願のための参拝があった。日誌には、遺骨弔問の数が増えてきた様子もうかがえる。

44年の踊町は、新大工町や新橋町、榎津町など今年の踊町とも重なる。榎津通り自治会の城谷富好会長（65）は「当時の人たちは奉納踊が途切れないか、不安や悔しい思いを持っていただろう。平和な今、先人たちの思いもくんで感謝の気持ちを演（だ）し物で表したい」と話す。

1945年8月9日

≪当市被害ノ最モ甚シキハ城山・浦上方面ニシテ、工場・市街地・殆ド全滅ニ頻セリ≫

長崎に原爆が投下されたその日の記述。大本営発表では「被害は僅少」とされたが、全く異なる絶望的な現実が、日誌には刻み込まれていた。

壊滅的状況から立ち上がり、復興への道を模索する長崎にとって、くんちの開催は大きな関心事だった。この年は協議の結果、奉納踊は中止と決まった。ただ実際には7日に奉納踊をした記録がある。当時の長崎新聞には「本田寅之助さんを元締とする長崎市丸山の『芸能保存会会員』が郷土の民芸復興に切なる願いをかけていた。諏訪神社を皮切りに、伊勢の宮、八坂神社の三神社へ奉納踊を舞う」とある。本田寅之助は、役者出身で40年から料亭花月の支配人になった。料亭によると現在、本田に関する資料は残っていないという。

ただ当時、くんちの踊り場でもあった長崎市伊勢町の伊勢宮神社には、料亭花月が贈ったつり灯籠が今も残る。いつ飾られたものかは不明だが、土肥原さんは「本田とくんちの縁を今につなぐ貴重な資料が残っていることは、歴史の上でも大切なこと」と話す。

1946年7月12日

≪御大祭ノ件ニテ 進駐軍ヲ訪問御神事ノ許可ヲ受ク≫

まだ米軍の占領下にあった46年、奉納踊の復活許可が出た記述がある。不自由な占領下にあっても、長崎の誇りをつなごうとする思いが短い文面ににじむ。土肥原さんは「神様への感謝と、まちの活気が続いていくくんちであり続けてほしい」と平和な現在に願う。（文中の太字は社務日誌の原文）

（貞松保範）