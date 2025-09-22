自民党総裁選がきょう告示される。衆参両院で少数与党に転落したため、新総裁は首相就任が確約されるわけではない。最近にはない状況でのリーダー選びとなる。

これまでに5人が立候補を表明した。いずれも昨年の総裁選に立候補して石破茂首相に敗れており、敗者復活戦の様相である。

投票するのは党所属国会議員と党員・党友だ。5人の選挙態勢や発言から、幅広い支持を取り付けようとする戦略がうかがえる。

小泉進次郎農相は、選対本部長に加藤勝信財務相を据えた。加藤氏は故安倍晋三元首相と近く、保守層の信頼が厚い。保守層にも支持を広げていくための起用と受け止められる。

小林鷹之元経済安全保障担当相は記者会見で、石破氏肝いりの防災庁構想を「進めていく」と語った。昨年の総裁選では不要との認識を示しており、百八十度転換した。

小林氏に限らず、過去の主張を変えるなら相応の説明があってしかるべきだ。

石破氏は総裁選で当選すると、日米地位協定の改定、選択的夫婦別姓制度の導入などの主張を引っ込めた。党内の支持勢力への配慮だったが、石破氏の独自色に期待した人たちは早々に失望した。今回の総裁選でも言動の一貫性を注視したい。

新総裁が直面する難題は野党との連携である。公明党との連立政権を維持し、予算や法律を成立させるには野党の協力が欠かせない。

茂木敏充前幹事長は政権基盤を強固にするため、連立の枠組みの拡大を追求すると明言した。国民民主党、日本維新の会の名前を挙げ、協議に意欲を示す。

同様に高市早苗前経済安保相も「基本政策が合致する野党と、できれば連立政権を組むことまで考えたい」と述べた。具体的な政党名には言及しなかった。

林芳正官房長官は「自分たちの政策を実現するため、その時その時で考える」と説明するにとどめた。

野党との協力関係をどのように築くかは、総裁選の焦点の一つになる。当面の課題への対処に限らず、社会保障制度のような中長期的な政策協議も求められる。

相手があることなので、思惑通りになるとは限らない。それでも具体的な方針を提示し、野党側にも議論を広げる意味はあるだろう。

派閥裏金事件に象徴される「政治とカネ」の問題への姿勢も問われる。これを軽視するようでは党に対する国民不信は解消しない。

昨年の総裁選を勝ち抜いた石破氏は、首相就任直後に衆院を解散して惨敗した。「誰が選挙に有利か」を中心に党の顔を選んでいては国のかじ取りを誤る恐れがある。

5人の立候補者は、停滞する政治を前へ進める手だてを具体的に語ってほしい。地に足を着けた論戦を望む。