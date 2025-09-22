「大変重く受け止めている。申し訳なく思っています」。17日昼、県庁議会棟1階出入り口。県議会定例本会議の休憩時間に報道陣の囲み取材に応じた福田英之本部長は、表情一つ変えずに、淡々と述べた。謝罪、反省の弁だが、私はその言葉の真意をつかみかねていた。

事の発端は8日、科学捜査研究所（科捜研）元職員がDNA型鑑定で不正を働いていたとして、懲戒免職処分を発表した。鑑定結果は犯罪などの決定的な証拠になり得るため、刑事司法の根幹を揺るがしかねない大問題だ。

それなのに取材対応は、写真や動画の撮影を禁じる「記者レク」だった。通常、懲戒免職ほどの重い処分であれば、自治体などの行政機関は撮影を許可する「記者会見」が通例。県警によれば、記者レクと記者会見との線引きについて明確な基準はなく、事案の重大さなどを総合的に勘案して、県警幹部らで判断するという。

記者レクが適当と判断したということは、今の県警幹部らが事の重大さを過小評価しているということなのだろうか。県警記者クラブは会見形式に変更するよう即時抗議した。

結果的には冒頭のみ撮影を許可したが、カメラの前で頭を下げたのは、監察部門の幹部ただ一人だった。県警トップの本部長や科捜研を所轄する刑事部長は表に出ないことに違和感しかなかった。

福田本部長が公の場で説明したのは、発表から9日後となる17日の県議会定例本会議。不正が行われた130件のうち16件の鑑定結果を事件の資料として検察庁に送っていたことを念頭に、一般質問では「公判への影響はなかったか」との質問が相次いだ。内部調査や佐賀地検と確認した結果、「影響はない」との答弁は、記者レクでの回答と何ら変わらなかった。

県警は法曹、経済、教育界の計3人で構成する県公安委員会に調査の進捗（しんちょく）を報告し、公安委からは「いわば警察外の第三者的な立場から指摘、指導いただいている」とし、第三者機関の調査を拒否した。公安委は県警内に事務局を置く県警の管理組織。本部長の「第三者的」とは詭弁（きべん）に他ならず、むしろ「身内」ではないか。

福田本部長の囲み取材で、私は第三者機関での調査ができないならせめて、県警の調査の詳細を明らかにすべきと投げかけたが「既に記者レクで説明している」と一蹴された。

公判への影響はなかったのか、7年超にわたり不正が見抜けなかったにもかかわらず、責任を取らせるのは上司3人だけでいいのか−。取材を通じて、県警の対応に誠実さを感じる場面はほとんどなく、不祥事を極力矮小（わいしょう）化しようとする組織体質に怒りすら感じる。

インターネット上でも県警に対する批判の声は少なくない。ある県警警察官は「第三者機関での調査をしないと県警の信頼は取り戻せないだろう」と上層部の判断に疑問を投げかける。

福田本部長は、一体何を「重く受け止めている」のか。今のままでは、その真意が分からない。県民の声に耳を傾けつつ、これからの対応で示してもらいたい。