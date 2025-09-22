【U18日清食品トップリーグ2025 男子】福岡大学附属大濠高等学校 91ー56 美濃加茂高等学校（9月20日／豊田合成記念体育館 ENTRIO）

【映像】超高校級の逸材！衝撃の高速ドライブ

福岡大学附属大濠高等学校（福岡県）の本田蕗以が、圧巻の加速力でアリーナを沸かせた。ディフェンスを一気に置き去りにする高速レイアップにファンも反応している。

9月20日にU18日清食品トップリーグ2025が行われ、福岡大附大濠は、美濃加茂高等学校（岐阜県）と対戦し91ー56で勝利した。

52ー30とリードして迎えた第3クォーターの残り6分、本田が圧倒的なプレーを見せる。美濃加茂のアブドラ・ムハマドのシュートを山元珠來がブロックして、福岡大附大濠が攻撃を仕掛ける。

ボールを引き取った本田は、自陣から加速して一気にマークを振り払うと、そのまま流れるようにレイアップシュートを沈めてみせた。

この試合の解説を務めたバスケットボールユーチューバーのともやんも思わず「速い！」と唸ったシーン。ファンもABEMAのコメント欄やSNSで「切れ味鋭いな」「加速力えぐい！」「ドライブの迫力あるね」「まだまだこんなもんじゃないよ」「身体能力お化けやん」「パワーもあるしスピードもあるからあれは止められないな」「間違いなく高校世代でナンバーワン」など、多くの称賛の声を寄せていた。

本田は、6月19日にシンガポールで行われたNBAとFIBA（国際バスケットボール連盟）が共同で開催する国際的なバスケットボール育成・地域貢献プログラム「Basketball Without Borders（BWB）」のアジア版キャンプ「BWB Asia 2025」に参加するなど将来を嘱望される選手の1人。この日も13分46秒のプレータイムながらもチームトップの13得点をマークし、5リバウンド3アシストの活躍を見せた。

