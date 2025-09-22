¡Ú¹Åç¡Û´ØÅì±óÀ¬¤ÇÆæ¤ÎÂçÎÌ¼Ú¶â¡¡µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤âÆ¬Êú¤¨¤ë¡Ö²¿¤Ç¤À¤í¤¦¤Í¡Ä¡×
¡¡¤â¤Ï¤ä¾å¾ºµ¤ÇÛ¤Ê¤·¡Ä¡£¹Åç¤Ï£²£±Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤â£²¡½£·¤ÇÂçÇÔ¤·¡¢£µÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦¾ï¹¤¬½øÈ×¤«¤éÁê¼êÂÇÀþ¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢£³²ó¤Þ¤Ç¤Ë£·°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£·¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£¶¡Ë¡£Áá¡¹¤È¾¡Éé¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê¾ï¹¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤·¤Æ´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì·³¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¸«Æ¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤òÍ¡¤¹¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü£²£°Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£Â¥¯¥é¥¹¤¬·èÄê¡£º£µ¨¤âÄãÌÂ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿°ì°ø¤¬¡¢£²£²¾¡£´£µÇÔ£²Ê¬¤±¤ÈÊ¬¤¬°¤¤¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±µð¿Í¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¡¢£Ä£å£Î£Á¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Î£³µåÃÄ¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë´ØÅì±óÀ¬¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£¹¾¡£²£´ÇÔ£±Ê¬¤±¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ïºòµ¨¤ÈÆ±¤¸¤Ç£²£°£²£´Ç¯¤Ï£±£³¾¡£²£±ÇÔ£±Ê¬¤±¤Ç£¸¤Ä¤ÎÉé¤±±Û¤·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¼Ú¶â£±£µ¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ü¥í¥Ü¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡ÂÐÀïÀ®ÀÓ¼«ÂÎ¡¢ÂçÉý¤ËÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤âµð¿ÍÀï¤¬£±£²¾¡£±£±ÇÔ£±Ê¬¤±¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤â£¸¾¡£±£±ÇÔ£²Ê¬¤±¡¢£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ï£±£°¾¡£±£²ÇÔ£²Ê¬¤±¡£ËÜµòÃÏ¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¸ß³Ñ¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤À¤±¤ËÍèµ¨¤Ï¶ËÅÙ¤ÎÆâÊÛ·Ä¤Ö¤ê¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ì¤ÐºÆÉâ¾å¤Î²ÄÇ½À¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤ó¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£²òÌÀ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ä¡£º£¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤«¤é½Ð¤Ê¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¶Ø»ßÎáá¤ÎÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¸ú²Ì¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø³°½Ð¶Ø»ßÎá¡Ù¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ú²Ì¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¯¤Ð¤«¤ê¡£°ú¤Äù¤á¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ç¤â¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢ºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤Æº£µ¨¤âÉé¤±¤ËÉé¤±¤¿¡£Íèµ¨¤³¤½¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤Ç¤¤ë¤«¡Ä¡£