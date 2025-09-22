¡Ú½©¾ì½ê¡Û¶×ºù¤¬Í¥¾¡ÀïÀþ¤«¤éÂç¤¤¯¸åÂà¡Ä¡¡½¨¥Î»³¿ÆÊý¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÂç´Ø¤ËàÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Îá
¡¡º£¤ÎÂç´Ø¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½¡£ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£¸ÆüÌÜ¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´Ø¶×ºù¡Ê£²£·¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤¬¾®·ë¹â°Â¡Ê£³£µ¡áÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤Î²¼¼êÅê¤²¤Ë¶þ¤·¤Æ£³ÇÔÌÜ¡£º£¾ì½ê¤Ï£µ¾ì½ê¤Ö¤ê¤ÎÏ¢¾¡È¯¿Ê¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÄËº¨¤ÎÏ¢ÇÔ¤ÇÍ¥¾¡ÀïÀþ¤«¤éÂç¤¤¯¸åÂà¤·¤¿¡££ÖÁè¤¤¤ÎÀèÆ¬¤òÁè¤¦Î¾²£¹Ë¤È¡¢¼ºÂ®¤·¤¿Âç´Ø¤Îº¹¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£·»Äï»Ò¤Ç¸µÂç´Ø¶×¾©µÆ¤Î½¨¥Î»³¿ÆÊý¡Ê£´£±¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Å°ÄìÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¶×ºù¤¬Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¤Î¹â°Â¤ËÄËº¨¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£±¦»Í¤Ä¤ËÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢¤Þ¤ï¤·¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤ò¤¢¤º¤±¤Ê¤¬¤é´ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÅÚÉ¶ºÝ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î²¼¼êÅê¤²¤Ë¶þ¤·¤ÆÅÚÉ¶¤ËÊ¢¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤Ï¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¡£¤½¤Î¸å¡¢¤«ºÙ¤¤À¼¤Ç¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ï£µ¾ì½ê¤Ö¤ê¤ËÏ¢¾¡È¯¿Ê¡££¶ÆüÌÜ¤Þ¤Ç£±ÇÔ¤È¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Î´üÂÔ¤âËÄ¤é¤ß¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£·ÆüÌÜ¤«¤é£²Ï¢ÇÔ¤ÇÂç¤¤¯¸åÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¡Öº£¾ì½ê¤Î¶×ºù¤Ï½øÈ×¤«¤éÁ°¤Ë½Ð¤ëÁêËÐ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï¹¶¤áµÞ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£¹â°ÂÀï¤â¾å¼ê¤ò¼è¤ì¤º¡¢°Â°×¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤Î¾Ç¤ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¶×ºù¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Î¶å½£¾ì½ê¡¢£±£´¾¡¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¤Ï£µ¾¡¡¢£¸¾¡¡¢£¸¾¡¡¢£¸¾¡¤ÈÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤ËÆ±¤¸Âç´Ø¤À¤Ã¤¿Ë¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤ÈÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¡£º£¾ì½ê¤â¡¢»òÇÕ¥ì¡¼¥¹¤ÇÎ¾ÎÏ»Î¤ËÃÙ¤ì¤ò¼è¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ç¡¢Î¾²£¹Ë¤Èº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¡ÖÎ¾²£¹Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¶×ºù¤Ë¤Ï¾¡Éé¤É¤³¤í¤Î¸·¤·¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤ÎË¾ºÎ¶¤Ï¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢¶¯°ú¤ËÅê¤²¤º¤Ë¤³¤é¤¨¤Æ¹¶¤áÊÖ¤·¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤âÁê¼ê¤ËÁ°¤ß¤Ä¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê°ú¤«¤ì¤¿¤±¤É°Â°×¤Ë²¼¤¬¤é¤º¡¢¤Ï¤µ¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÁ°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¶×ºù¤Ë¤â¡¢¹¶ËÉ¤ÎÃæ¤Ç¤Î²æËý¤¬É¬Í×¡£¹¶¤áµÞ¤¬¤º¡¢¤Ò¤È¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î·Á¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ì¤Ð»ý¤ÁÌ£¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞÄãÌÂ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢Ç°´ê¤Î²£¹Ë¤ÎÃÏ°Ì¤Ï±ó¤Î¤¯¤Ð¤«¤ê¡£¸å¤í¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤Ð¡¢´ØÏÆ¼ãÎ´·Ê¡Ê£³£°¡á¹Ó¼®¡Ë¤ä¿·¾®·ë°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤é¤¬Âç´Ø¤ÎÃÏ°Ì¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÉé¤±¤¿ÁêËÐ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¤ë¶×ºù¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄïÄï»Ò¤ËÊ³µ¯¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡½é»òÇÕ¤«¤é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯£±Ç¯¤¬¤¿¤Ä¡£ÏÂÀ½Âç´Ø¤ÏÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡