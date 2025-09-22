¡ÚÁíºÛÁª¡Û¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁêà¼º¸Àáµ¤¤Ë¤»¤º¥Õ¥ë¥ª¡¼¥×¥óÁªµóÀï¡¡»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¡ÖÃ«³ÀÎ®¡×¤ÎÃæ¿È
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¹ð¼¨Á°Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£±Æü¡¢³Æ¸õÊä¤¬»Ù»ý³ÈÂç¤Î¤¿¤áÆÈ¼«¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Ïµù¹Á¤È¿À¼Ò¤Ç¼ÖºÂ½¸²ñ¤ò¥Ï¥·¥´¡£¤·¤«¤â¥Õ¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤ÁÁá¤¯½ÐÇÏ¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ò»ë»¡¡£¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç½ÐÆþ¹ñ´ÉÍý¤Î¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿¡£ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤ÏÃ«³ÀÄ÷°ì¸µÁíºÛ¤òË¬¤ìº©ÃÌ¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤ÏÃÏÊýµÄ°÷¤Ë¤è¤ë½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾®Àô»á¤Ï£²£°Æü¤Î¸øÌóÈ¯É½²ñ¸«¤ÇÌîÅÞ»þÂå¤ËÁíºÛ¤À¤Ã¤¿Ã«³À»á¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¡Ö¤Ê¤Þ¤´¤¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶µù¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²ºî¶È¤ò»ë»¡¡£µû¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔ°Â¤òµù¶È´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤¼è¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ëºë¶Ì¤Î¿À¼Ò¤Ç¼ÖºÂ½¸²ñ¤ò³«¤¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¥Î¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô»á¤ÏÆ¤ÏÀ²ñ¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¼ºÂ®¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤ÆÏÃ¤¹µ¡²ñ¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»ë»¡¤â½¸²ñ¤â¥Õ¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤µ¤é¤Ë£±Æü¤Ç£²ÅÙ¤âÊóÆ»ÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µù¹Á¤Ç¤ÏÎ¢¶âµÄ°÷¤ÎÍ×¿¦ÅÐÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÀ¸¡¢³èÌö¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤ëÈ¯¸À¡£¿À¼Ò¤Ç¤Ï¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÁá´ü²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤°¤Ë²ò»¶¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤ÎÈ¯¸À¤âÂ®Êó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁíºÛÁª¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï³¹Æ¬±éÀâ¤ò¤ä¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿½¸²ñ¡¢ÂÐÏÃ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸øÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÆüÄøÄ´À°¤Ï¶ì¤·¤¤¤¬¡¢É½¤Ë¤Ï½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÅÞ»þÂå¤ÎÃ«³À»á¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤í¤¦¤¼¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ËÅÞ¤Î·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤³¤¦£Ú£Å¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥¢¡¼´ë²è¤â¤¢¤ê¡¢¾®Àô»á¤Ï²£¿Ü²ì¤Î³¤·³¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï½ÐÇÏ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÃ«³À»á¤ËÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤í¤¦¤¼¡×¤¬Éü³è¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¾®Àô»á¤ËÌä¤¦¤È¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°ìÃ×ÃÄ·ë¡¢Á´°÷Ìîµå¤Î¼«Ì±ÅÞ¡£ÅÞÆâÁè¤¤¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¸þ¤±¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤¢¤Ã¤¿¤éÆ¯¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤è¤êÁ°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ã«³ÀÎ®¤Ç¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¤«¡£
