¡ÚÀ¾Éð¡Û¶ùÅÄÃÎ°ìÏºà¶ìÀá£´Ç¯á¤ÇÈá´ê10¾¡ÅþÃ£¡¡º£°æÃ£Ìé¤È¤Î¡ÖW£²·å¡×Ã£À®¤Ê¤ë¤«
¡¡À¾Éð¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¶ìÀá£´Ç¯ÌÜ¤ÇÈá´ê¤Î£±£°¾¡ÌÜ¡Ê£¹ÇÔ¡Ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£²£±Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ë£¸¡½£²¤Ç¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¶ùÅÄ¤Ï£±£µ°ÂÂÇ£¸ÆÀÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢£¶²ó£µ°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç£¸·î£¹Æü°ÊÍè¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï»õ¤¬¤æ¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£¹¾¡£±£°ÇÔ¤«¤éÈá´êÃ£À®¤È¤Ê¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¶ùÅÄ¤Îº£µ¨À®ÀÓ¤Ï£²£²»î¹ç¡Ê£±£µ£±²ó£²¡¿£³¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±£°¾¡£¹ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£´£¹¡£º¸±¦Î¾ÎØ¤ÎÁêËÀ¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î£²£²»î¹ç¡Ê£±£µ£²²ó£²¡¿£³¡Ë¡¢£¹¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£¹¤È¤È¤â¤Ëºòµ¨¤ÈÆ±ÍÍ¡¢º£µ¨¤â¥Á¡¼¥à£±°Ì¡¢£²°Ì¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÅêµå²ó¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£¸£±²ó£²¡¿£³¡¢£³¡¦£·£µ¢ª£±£³£±²ó¡¢£³¡¦£´£´¢ª£±£·£¹²ó£±¡¿£³¡¢£²¡¦£·£¶¢ª£±£µ£±²ó£²¡¿£³¡¢£²¡¦£´£¹¡Ê£²£±Æü»þÅÀ¡Ë¤ÈÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£À®ÀÓ¤Ë¤âÅØÎÏ¤ÎÀ×¤¬É½¤ì¤ë¤Î¤¬¶ùÅÄÎ®¤À¡£¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Î¼Â¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¶ùÅÄ¤Èº£°æ¤Û¤É¡Ö·×»»¤ÎÎ©¤Ä¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅê¼ê¡×¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£²Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç£¹¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢£³Ç¯Ï¢Â³£²·å¾¡Íø¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿º£°æ¤Ï¡Ö¶ùÅÄ¤â£±£°¾¡¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢½é¤Î¥À¥Ö¥ë£²·å¾¡ÍøÃ£À®¤Ë¤³¤ì¤Ç¤ªÁ·Î©¤Æ¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£º£°æ¤Îº£µ¨£²£³»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ»î¹ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦µ¤Ç÷¤¬¤³¤â¤Ã¤¿Åêµå¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£