timelesz日テレ系冠番組、レギュラー放送前日に初回SP決定 メインビジュアルも解禁【timeleszファミリア】
【モデルプレス＝2025/09/22】timelesz（タイムレス）の日本テレビ系初レギュラー冠番組となる「timeleszファミリア」（毎週月曜24時29分〜）のレギュラー放送初回日が10月6日に決定。さらに、前日10月5日に初回スペシャル（22時30分〜）の放送が決定するほか、メインビジュアルも解禁された。
レギュラー放送の枠を超え、拡大版でお届けする初回スペシャル。企画内容は「timeleszのイチカバチカ」。timeleszの8人が「イチカバチカ」な“超ギリギリチャレンジ”に挑戦。笑ってしまう爆笑チャレンジから、かっこよすぎるスゴ技チャレンジまで、メンバー8人の生き様と成長を楽しく引き出すドキュメントバラエティーとなる。“3つのイチカバチカなチャレンジ”に挑み、その内容の一部とロケ写真が公開。詳細は放送当日解禁となる。
イチカバチカ1つ目は、高い夢を掴んでいくtimeleszが前代未聞の挑戦、高く宙を舞う「パン食いジャンプ」。菊池風磨、寺西拓人、篠塚大輝が絶叫しながら挑戦する。2つ目、最強暗記術で学校の「クラス全員のニックネームを覚えろ！」に挑戦するのは松島聡、猪俣周杜。そして3つ目は、熱血メンバーの佐藤勝利、原嘉孝、橋本将生が「熱々！ファイヤーパフォーマンス」に挑戦。限られた時間で最高のパフォーマンスができるのか。
さらに、新番組「timeleszファミリア」のメインビジュアルが解禁。ビジュアル全体のイメージカラーは「エメラルドグリーン」。先日のtimelesz初ライブツアーでお披露目した「ライブ用マイク」と同じ色で、グループとして初めてミュージックビデオを撮影した“思い出の地”ハワイの海の色を表現し、「番組もtimeleszも一緒にここから大きく飛躍していく」という“未来への誓い・想い”を込めた。番組名の「ファミリア」に込められた“親しみ”“身近”というtimelesz8人の空気感を投影し、キャッチフレーズ「僕たちの生き様で、笑い飛ばす」を体現した8者8様の明るい笑顔が印象的な爽やかで明るいデザインとなる。（modelpress編集部）
◆「timeleszファミリア」レギュラー放送前日に初回SP決定
