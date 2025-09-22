◆陸上 静岡県高校新人大会 第２日（２１日・草薙総合運動場陸上競技場）

女子３０００メートルでは、古川真子（日大三島２年）が前日の１５００メートルに続き、２日連続大会新で２冠。同２００メートルで近藤柚奈（沼津東１年）が２４秒８５で、前日の１００メートル＆４００メートルリレーと合わせて３冠を達成した。

予定よりちょっと早めのスパートだった。女子３０００メートルで古川が残り１周半からペースを上げた。「最初はあと１周で勝負、と考えていたけど、この調子なら行けると思った」。自分の力を信じてリミッターを外した。河合柚奈（浜松市立２年）の後ろから抜け出すと、一気に引き離した。

前日、１５００メートルで４分２８秒９０をマークし、大会記録を塗り替えたのが自信になった。この日も９分４３秒１２の自己ベストを８秒６０更新して、９分３４秒５２でフィニッシュ。連日の大会新での長距離２冠に、「予想外の結果だったので驚いています」と、はにかんだ。

順調に夏場の練習を積んできたことが成長につながっている。「夏休みも思い通り走り込めた」。長い時には１日１５キロの距離を踏んだ。今後の駅伝シーズンでもチームの柱として期待されている２年生。古川がエースとして日大三島を引っ張る。

〇…女子２００メートルでは１５３センチの小柄な近藤が村上奈優（東海大静岡翔洋１年）に０秒０３差で競り勝ち、前日の１００メートルと４００メートルリレーに続き３冠に輝いた。「１００も２００も自己ベストだったのでうれしい」と、振り返った。それでも、同級生の渡辺莉緒（沼津東１年）と今夏の県総体短距離２冠の平野優俐菜（浜松聖星２年）の国スポ組が欠場。「あの２人と戦えるレベルになりたい」と、さらなる成長を誓った。