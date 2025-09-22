ズバリ！好きな点心は？＜回答数 39,077票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第296回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ズバリ！好きな点心は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:ズバリ！好きな点心は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
時短にも！大根餅 大根を消費したい時にもおすすめ
【材料】（4人分）
大根おろし 150g
片栗粉 60g
白玉粉 60g
塩 少々
ゴマ油 大さじ 1
<つけダレ>
酢 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1
【下準備】
1、＜つけダレ＞の材料を混ぜ合わせ、小皿に入れる。
【作り方】
1、ボウルに大根おろし、片栗粉、白玉粉、塩を入れ、混ぜ合わせる。白玉粉のダマが残らないよう、しっかりとこねる。
水分が足りなかったら、指先に少し水をつけて水分調整しましょう。
2、(1)を8等分に丸め、厚さ1cmの丸形に整える。
3、フライパンにゴマ油を入れ、中火で熱する。熱くなったら(2)を並べ、両面をこんがり焼く。器に盛り、＜つけダレ＞を添える。
(E・レシピ編集部)
