E・レシピ編集部のTです。

■今回の結果は？

今日の質問は「ズバリ！好きな点心は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:ズバリ！好きな点心は？

・「ズバリ！好きな点心は？」の結果は…


・1位 … 小籠包 64%
・2位 エビ餃子 19%
・3位 ゴマ団子 13%
・4位 大根餅 4%

※小数点以下四捨五入

39,077票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？

■今日のおすすめレシピ

時短にも！大根餅 大根を消費したい時にもおすすめ


【材料】（4人分）

大根おろし 150g
片栗粉 60g
白玉粉 60g
塩 少々
ゴマ油 大さじ 1
<つけダレ>
  酢 大さじ 1
  しょうゆ 大さじ 1

【下準備】

1、＜つけダレ＞の材料を混ぜ合わせ、小皿に入れる。



【作り方】

1、ボウルに大根おろし、片栗粉、白玉粉、塩を入れ、混ぜ合わせる。白玉粉のダマが残らないよう、しっかりとこねる。

水分が足りなかったら、指先に少し水をつけて水分調整しましょう。



2、(1)を8等分に丸め、厚さ1cmの丸形に整える。



3、フライパンにゴマ油を入れ、中火で熱する。熱くなったら(2)を並べ、両面をこんがり焼く。器に盛り、＜つけダレ＞を添える。



(E・レシピ編集部)