◆北海道六大学野球秋季リーグ戦第５節最終目 北洋大４―１旭川市大（２１日、苫小牧・とましんスタジアム）

今秋限りでの休部が決まっている北洋大は４―１で旭川市大を下し、最終戦を白星で飾った。

北洋大が意地で白星をもぎとった。３点リードの９回１死一、三塁。最後の打者を併殺に打ち取り、１９９９年秋の１部初参戦から一度も最下位に沈むことなく、３位で最後のリーグ戦を終えた。

ベンチ入り選手はわずか１３人。体の痛みをこらえながら、最後の力を振り絞ってラストゲームに臨む選手もいた。痛み止めの注射を打ってマウンドに上がったエース右腕・藤田和来（４年）が４回まで無安打投球。９回を１失点で投げ抜くと、右肘を疲労骨折している８番・深井聡輔捕手（４年）が２本の二塁打を放つなど打線も４得点を挙げ、ラストゲームを白星で飾った。

苫小牧駒大時代に３度のリーグ制覇を誇り、日本ハム・伊藤大海投手もＯＢの１人だ。しかし、２１年の校名変更後も生徒数の減少が続いたことで休部が決まった。創部時から指揮を執る大滝敏之監督（７１）は「本当に終わっちゃうのかな。非常に悲しいことだけどこれが現実。（選手には）感謝の気持ちでいっぱい」と感慨にふけった。