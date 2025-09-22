◆北海道六大学野球秋季リーグ戦第５節最終目 東農大北海道９―２函館大＝７回コールド＝（２１日、苫小牧・とましんスタジアム）

東農大北海道が函館大を９―２の７回コールドで下し、１０連勝で２季連続３９度目の優勝を果たした。主将の３番・中沢空芽（くうが）三塁手（４年＝東海大甲府）が２ランを含む３安打３打点と大暴れし、札幌学生野球連盟代表との明治神宮大会代表決定戦（１０月１２〜１４日、札幌円山）進出を決めた。

優勝が決まると、東農大北海道の選手たちは静かに喜んだ。マウンドに集まることなく、すぐにホームベース付近に整列。約３週間後に代表決定戦が控えており、中沢は「もう一回、明治神宮に行かないといけない。ここで勝っても代表決定戦がある」と気を引き締めた。

９連勝で迎えた最終戦。大学野球最後のシーズンを戦う最上級生が躍動した。右肘の炎症で第３、４節を欠場した中沢が「今までチームに救ってもらった。なんとか最後は４年生が」と１回に先制打。４回には２死二塁からリーグ戦通算２号の２ランを放ち、流れを引き寄せた。投げては、右肘のトミージョン手術から今秋復帰した最速１４７キロ右腕・神宮僚介（４年＝桐生第一）が５回２失点と好投。三垣勝巳監督も「４年生の最後の思いが出て良かった」とたたえた。

昨秋は優勝した函館大に敗れ、連覇は７でストップ。今春に続き宿敵から連勝でリベンジを果たし、「秋の借りは秋にしか返せない。あの敗戦が成長につながった。『第６節』に向けて、さらにチームのレベルを上げていきたい」と主将。２年ぶりの明治神宮大会出場を目指し、札幌に乗り込む。（島山 知房）