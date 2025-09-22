ウクライナ戦争で衛星からの画像がピンポイント攻撃に活用されたように、今や宇宙は新たな「戦闘領域」になっている。防衛省は航空自衛隊に宇宙作戦隊を設けたが、宇宙覇権を争う米中ロの大国からは遅れている。その「理想と現実」を専門家が解説する。【青木節子/千葉工業大学特別教授】

＊＊＊

【写真を見る】ベンチャーで宇宙に進出するアイサイ社

今日の安全保障では、宇宙とサイバー空間は、陸海空に続く新たな「戦闘領域」になっています。

日本では2020年5月、航空自衛隊府中基地を拠点として、宇宙作戦隊が創設されました。すでに米国では18年の国家宇宙戦略で、宇宙は「戦闘領域」となったと宣言。日本もこれにならい、第4次宇宙基本計画（20年）の前文で宇宙が「戦闘領域」と見なされる時代になったと記しました。

フロリダ州より打ち上げに成功したイーロン・マスク氏が率いるスペースXのファルコン9ロケット

そして、今年7月28日、防衛省・自衛隊が新たに宇宙利用に特化した「宇宙領域防衛指針」を公表しています。宇宙作戦隊の創設から、日本の宇宙活動はどこまで進んだのでしょうか。

この指針は、過去数年の間に政府で決定された国家防衛戦略や宇宙安全保障構想に基づいています。さらに近年、加速度的な進化を見せる人工知能（AI）の可能性や、転換期を迎えた国際関係を考慮しつつ策定されました。そのため若干、専門的で難解な内容になっています。そこで、この機会に指針の内容を簡単に紹介しつつ、日本の宇宙能力の現在位置を考えてみることにします。

この指針は、日本の防衛力強化のために、防衛省・自衛隊が行う宇宙利用の方向性を示したものです。自衛隊の任務遂行のために用いる宇宙システム（人工衛星、通信リンク、地上設備からなる）の利用と防護、加えて国民生活の基盤となる宇宙の民生利用の確保をどのように行うのかを記した文書になっています。

まず、この指針が策定された背景から説明しておきます。

宇宙軍の新編は世界の趨勢

世界の潮流は、陸・海・空の軍事作戦での指揮統制や情報収集の基盤がますます、通信、測位、偵察、早期警戒など、各種機能を備えた衛星網に依存する方向に進んでいます。

その具体例として、ロシア・ウクライナ戦争では、全天候型のセンサーである合成開口レーダー（SAR）衛星画像が、カナダやフィンランドの企業からウクライナ軍に提供され、夜間のロシア軍の動きを伝えるなどして地上の戦闘に大いに貢献したことが広く報道されました。

また、ここ数年、AIの進化によって、膨大なAI情報を駆使することになりました。衛星上で情報分析を瞬時に行い、陸・海・空の作戦現場に、ほぼリアルタイムで伝送する技術開発競争が過熱しています。

この技術革新によって、軍事作戦の側面では、陸・海・空・宇宙のリアルな空間分類が無意味なものとなっています。軍事の最先端では、サイバー・電磁波領域も含めての領域横断的な戦い方を考えざるを得ない状況が生まれており、特に空と宇宙の一体化は待ったなしといえます。

そのために、宇宙軍の新編やそれに相当する軍種改編は世界の趨勢となっています。遅ればせながら日本も、27年度までに航空自衛隊を「航空宇宙自衛隊（仮称）」と改編することになったのです。

ところで、宇宙空間の利用については、軍事だけに限られず、民生利用の確保も各国の重要な関心事になっています。なぜなら今日では、企業の宇宙開発利用の実力が、国家の宇宙能力を左右する場合も少なくないからです。

宇宙は軍事的な目的に資するだけではありません。宇宙からもたらされる通信や画像、精確な位置・時刻などの情報は、国民生活の安全や利便性向上はもちろんのこと、新たなビジネスと富を生み出す源泉としても不可欠のものです。

特に過去10年の宇宙ビジネスの発展はすさまじく、その極端な成功例が米国のイーロン・マスク氏率いるスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SpaceX）社（以下スペースX社）です。

異形の存在

同社は、性能を度外視して数だけに注目するならば、22年以降は世界の衛星の過半数を所有。年間のロケット打ち上げ回数については、ここ数年米国全体の9割程度を占めるという異形の存在です。

たとえば昨年は、米国の153回の打ち上げのうちスペースX社の打ち上げは133回に上りました。ちなみに、昨年の世界全体の打上げ回数は253回。米国のロケット打ち上げ回数は、2位の中国66回の2倍以上になります。

これまで18、19年そして21年は、中国のロケット打ち上げ回数が最も多く、宇宙覇権国の交代の兆しではないかという評価もありましたが、スペースX社の躍進がそれを打ち消した形です。

スペースX社は別格としても、宇宙の特定部門を席巻し、自国を一躍特色ある宇宙先進国に押し上げた企業は他にも少なくありません。フィンランドのICEYE（アイサイ）社もその一例です。

そこで、現在、いずれの先進国も強靱な宇宙ビジネスの育成支援を図り、そのサービスを利用して自国軍隊の宇宙活動能力強化と、加えて経費節減を目指しているのです。

衛星を攻撃する兵器実験

日本も例外ではありません。昨年から宇宙航空研究開発機構（JAXA）を通じて、企業や大学の技術開発・実証、商業化を支援する「宇宙戦略基金」が始まりました。10年間で1兆円規模の支援が予定されています。

それ以外にも、特に中小の宇宙企業を育成するための基金や、経済安全保障推進法（22年）に基づく重要技術育成プログラム（「Kプロ」）基金などがあります。このようなさまざまな基金により、宇宙産業基盤の充実による経済力強化と、防衛力強化の好循環を作り上げようとする方策が取られているのです。

こうした状況の下で、「宇宙領域防衛指針」が計画する宇宙利用の目標をごく簡単にいうと、継続的な監視により敵国の標的を発見し、追跡する。それと同時に、その情報を自衛隊の現場に可能な限り遅延なく送ること。さらに日本の防衛にとって重要な宇宙システムを、敵の利用妨害から守ることといえます。

宇宙システムの利用妨害には、物理的な衛星の破壊や、サイバー攻撃などによる機能の破壊や損傷などさまざまな手段があります。軍事的な優勢を確保するために、ロシアや中国は、衛星を攻撃破壊するさまざまな兵器実験を繰り返しているとみられます。

それだけに、宇宙空間の利用が国の防衛に重要となればなるほど、他国からの妨害を排除して、宇宙利用を確保することに力を注がなければなりません。

日本は何をすべきか

そのためにはどうすればよいか。政府が22年に策定した「国家防衛戦略」は、日本への侵攻を阻止・排除し得る能力を獲得するために、まず、抑止能力としての「スタンド・オフ防衛能力」と「統合防空ミサイル防衛能力」の強化を掲げています。

「スタンド・オフ防衛能力」は、日本に侵攻してくる艦艇や上陸部隊に対して、その射程圏外から地対艦ミサイルなどにより脅威を排除する能力です。

「統合防空ミサイル防衛能力」は、周辺国からのミサイルの脅威に加え、近年高まった、地上配備レーダーでの捕捉が困難な極超音速滑空兵器（HGV）の脅威に対抗する能力のことです。

昨今、中国やロシアが配備し、北朝鮮が開発を進めるHGVへの備えが急務とされていますが、第一に日本周辺を移動する目標や滑空段階のHGVをリアルタイムで宇宙から探知し、追尾する「迅速かつ的確な戦況把握」が求められます。次に、把握した戦況を、現場で速やかに意思決定できるように伝達しなければなりません。ここでは超高速の衛星通信システムの整備も必要となります。

そして、敵側の妨害をかわし、宇宙システムが適切に運用されるための機能保証が重要であり、その中心が衛星防護となります。今回の「宇宙領域防衛指針」は、こうした「戦況把握」「衛星通信」「機能保証」の具体的な方法について明記しています。

日本企業にも可能性が

「迅速かつ的確な戦況把握」はどうしたら可能でしょうか。継続的な目標物体の探知や追尾能力の要となるのは、情報収集衛星コンステレーションの構築と、安定した大容量通信を可能とする衛星間光通信です。

衛星コンステレーションとは、多数の小型衛星を低軌道で連携させて運用し、機能の最大化を図る利用方法のことです。画像情報を取得するときには、通常、数機から数十機程度の衛星を動かします。

日本周辺、東西南北、それぞれ約3000キロに及ぶ広大な領域に点在する、怪しい動きを把握するためには、情報収集衛星コンステレーションが不可欠です。高分解能の画像を、同一場所で頻繁に撮像することができるように、高度数百キロの低軌道に複数の衛星を配置して利用する必要があります。

ロシア・ウクライナ戦争ではこの技術が大いに活用されました。前に触れたアイサイ社は、戦争勃発時には分解能50センチの全天候型SAR画像を送ることが可能な18機のコンステレーションを運用していました。分解能とは、異なる2点を認識できる最小距離のことです。一説によると、衛星1機分の能力すべてをウクライナ軍の利用のために提供しているといわれています。

日本でも、こうした衛星の能力は、防衛省・自衛隊が単独で整備するだけではありません。他の宇宙先進国と同様、日本にも小型SAR衛星コンステレーションの開発を進める企業が複数社あります。そこでの開発が成功すれば、自衛隊が構築する情報収集衛星コンステレーションへの力強い支援・補完となることが期待されます。

アイサイ社は大学発ベンチャーとして14年に設立された新興企業であり、フィンランドはそれ以前、宇宙で目立った成果を出していたとはいえません。こうした例からも、日本企業にも十分可能性はあると考えられます。

初の商業宇宙戦争

世界はコンステレーションの技術を競う時代に突入しています。その現状を見ておきましょう。

最先端を走るのがスペースX社です。数千機の小型衛星で構成する同社の「スターリンク衛星コンステレーション」は、高度約550キロの低軌道に衛星を数千も配置しているため、静止軌道（高度約3万6000キロ）で運用する大型衛星に比べて、遅延時間の少ない高速通信を提供できます。また、仮に数機がサイバー攻撃などで機能を喪失したとしても、膨大な数で運用されているため、瞬時に他の衛星群で機能を補うことが可能です。

22年2月のロシアのウクライナ侵略直後に、ウクライナ副首相兼デジタル変革大臣ミハイロ・フェードロウが、スペースX社のイーロン・マスク氏にX（当時の名称はツイッター）上で直接、スターリンクによる通信サービスの援助を要請しました。それが受け入れられて、ウクライナの軍隊と市民生活が通信途絶から救われたことは、この戦争が「初の商業宇宙戦争」と称されるきっかけとなるほど画期的な出来事だったのです。

世界はがぜん、大規模衛星コンステレーションが提供する通信サービスの利点に注目するようになりました。このスターリンクは、25年8月現在7800機以上で構成していると推測されます（今年に入ってから1300機程度増加）。さらに同社は、次世代型として3万機のコンステレーション構築を目指しています。

スターリンク以外で現在運用されている例としては、最近フランスのユーテルサット社に買収された英国のワンウェブ社が648機を打ち上げて、一応構築を完成させています。

軍事利用禁止で遅れた日本

米国と宇宙覇権を争う中国の取り組みはどうでしょうか。

中長期的には、この分野でも同国の主として国有企業がスターリンクのライバルになるであろうと推測されていますが、その開発は緒に就いた段階です。1万2000機程度で運用する「国網」計画をはじめとして、少なくとも三つの企業がスターリンクに比肩するプロジェクトを構想していますが、昨年から打ち上げが開始されたところです。

今年の初夏以降、打ち上げ頻度が上がったと注目されてはいますが、いまだ合計しても150機程度が打ち上げられたに過ぎません。大型コンステレーション構築のためには、寿命の短い小型衛星の入れ替え分も含めて、膨大な衛星を製造し、順次打ち上げる必要があります。衛星製造能力に加えて、十分な打ち上げ能力も要求される。ロケットと衛星双方の開発、製造、運用を行うスペースX社だからこそ可能な形態のプロジェクトともいえ、中国が追随することはそれほど容易ではないでしょう。

翻って日本はというと、長く続いた宇宙の軍事利用禁止政策のため、自衛隊の衛星保有は、宇宙先進国の中で最も遅い17年に始まりました。現在ようやく3機のXバンド防衛通信衛星を保有するという状態であり、しばらくは3機体制にとどまらざるを得ません。

そこで、補完的に内外の衛星通信業者からの通信サービスの購入や、さらには米国やその他同志国との衛星通信相互運用などの可能性が模索されています。

衛星を防護する必要

そして、「戦闘領域」となった宇宙では現在、こうした高度な衛星を防護する必要に迫られています。

画期的なのは、26年度中に静止軌道に配置する予定のSDA（宇宙領域把握）衛星です。現在、SDA衛星を有する国は非常に限定的であり、日本が第5次宇宙基本計画（23年）以降、製造を開始したSDA衛星を運用するようになれば、わが国の宇宙能力は新たな段階に入ったといえるでしょう。

宇宙空間のどこにどのような物体が航行しているのかを観測し、その位置と軌道を確定することを宇宙状況把握（SSA）と言い、加えてその物体の能力や運用の意図までも把握することを宇宙領域把握（SDA）と言います。

基本的に、ある衛星がどこに存在するかを正確に認識しているのは、衛星の運用者だけです。企業が衛星を運用する場合、その国の政府であっても位置情報を一元的に把握しているわけではありません。従って、宇宙先進国は、自国の宇宙利用に対する妨害の可能性を懸念して、主として地上配置の光学望遠鏡やレーダーで軌道の状況を観察しています。

ごくまれには、重要な軌道近辺に他国の衛星の動きを監視する衛星を置いて、宇宙から状況を監視するという方式を取る場合もあります。現在、そのような性能のある衛星の保有が確認されているのは、米ロ中に加えてカナダのみです。

米中は相互に接近監視

米国では、国防上、静止軌道で自国の重要な衛星に近づいてくるなど、怪しげな動きを見せる外国衛星に対しては、その近傍まで自国の衛星を移動させ、搭載した電子・光学センサーなどを用いてその能力の程度を調べ上げています。

米シンクタンクの報告によると16〜18年にかけて8回、外国の衛星を接近監視したといいます。また、中国の研究者の報告（公表の意図は不明瞭）によると、23年には中国の衛星に13回以上接近したといいます。米中は相互に接近監視を行っているのでしょう。

日本の課題

ロシアももちろん冷戦期から長年監視衛星を用いています。ロシアが得意とするのは、他国から警戒されないように何年間も監視衛星を休眠状態に置き、ただ軌道上を周回させておくという方法です。それがあるとき突如覚醒して敵の衛星に近づき、数カ月程度つきまとって航行を妨害したり、接近して撮影し、その性能を確認したりします。

ロシアは、このような衛星からさらに小型衛星を放出して、自国の他の衛星に向けていざという場合の攻撃能力を試す実験動作も行っており、監視から攻撃までが一連の作業として組み込まれていると思われます。

10年代以降、中国でも自国の衛星同士の結合や、標的衛星に対する各種の攻撃などの実験が多数報告されています。このような衛星破壊（ASAT）実験に用いられる衛星は、その前段階として敵国衛星を監視する機能を有している場合もあるでしょう。

このように自国の衛星防護のための監視衛星と、他国の衛星に対するASAT兵器との間の区別が困難な場合も少なくありません。ただ、日本が現在製造中のSDA衛星は、継続的な監視に加えて、構想されているとしても、接近監視まででしょう。これまでのところ、SDA衛星の製造は順調に進んでおり、現時点では26年度の打上げ目標は達成されるといわれています。

SDA衛星と並んで宇宙領域防衛指針の最優先事項である情報収集衛星コンステレーションについても、当然、国策として資源投入をしていくでしょう。しかし、何機体制のコンステレーションなのか、打ち上げ機は国産ロケットに限定されるのか、それで十分なのかなど今後検討する事項も少なくありません。

機能保証のためには、即応打ち上げ用のロケットと射場を用意できるのかという点も課題です。日本には、小型中型衛星の即応打ち上げに適したロケットが現状存在しません。22年、24年に連続して失敗した中型衛星用のイプシロンロケットは再開のめどが立たず、人工衛星の軌道投入を果たした初の民間開発ロケットとなり得たかもしれないスペースワン社のカイロスロケットは、24年に初号機、2号機とも打ち上げに失敗しました。

宇宙先進国として自立へ

とはいえ、日本だけが遅れているわけではありません。米ロ中以外の国は、衛星の重量や軌道に対応した打ち上げ手段を十分に保有してはいません。インドや欧州も同じ状況にあるのです。

日本は、22年の危機（1年間に1回も打ち上げが成功しなかった）を脱し、再び打ち上げ能力で欧州やインドに負けないところまで持ち直しています。これまでも宇宙で劣勢に立つたび挽回し、底力を示してきました。

現在、日本は初めて、民生・商用から安全保障までの能力を包括的に備えた、真の宇宙先進国として自立しようとしています。またとない好機といえるでしょう。

青木節子（あおきせつこ）

千葉工業大学特別教授。1959年生まれ。専門は国際法、宇宙法。1983年慶應義塾大学法学部卒業、1990年カナダ・マッギル大学法学部附属航空・宇宙法研究所博士課程修了（法学博士）。防衛大学校助教授、慶應義塾大学助教授・教授などを経て2025年4月より現職。内閣府宇宙政策委員会委員。著書に『中国が宇宙を支配する日―宇宙安保の現代史―』（新潮新書）など。

「週刊新潮」2025年9月18日号 掲載