20年ぶりにナンバー2を交代

6代目山口組の最中核組織である弘道会でトップの交代人事があった。ここ最近の組織事情に従えば「次の次」の山口組組長の最有力候補と目されるが、ここでは弘道会新トップの不思議な指詰め逮捕事案について触れておこう。

【写真を見る】「高山」「竹内」の名が…弘道会傘下「ラーメン組長」の葬儀の光景

9月8日、11代目紙谷一家（6代目山口組の3次団体/本部：三重県津市）に3代目弘道会のすべての直参が集まって会合が開かれた。そこで組織を代替わりし、野内正博若頭（野内組組長）の弘道会4代目就任が決まったという。若頭には南正毅筆頭若頭補佐（3代目高山組組長）が昇進し、竹内照明3代目会長（6代目山口組若頭）は総裁になる。

6代目山口組の司忍組長

5か月前の4月、6代目山口組は一方的な抗争終結宣言をした後、20年ぶりにナンバー2を交代した。高山清司若頭は新設された相談役に就き、後任に竹内照明若頭補佐が就任した。

「この人事が行われてから、6代目山口組と3代目弘道会の“代替わりのタイミング”に注目が集まっていました」

と、担当記者。

「次の次」も固まった

「まず、3代目弘道会の方で代替わりが行われるということになりますね。野内若頭の昇進は既定路線でした。あとは6代目山口組がいつ代替わりして、『竹内7代目』体制をスタートさせるかに注目が集まっています」（同）

弘道会は初代会長が司忍6代目山口組組長、2代目が高山清司同相談役、3代目が竹内同若頭であり、言うまでもなく6代目山口組の最中核組織だ。野内4代目就任を受け、「次の次」である8代目山口組のトップまではほぼ固まったとの指摘もある。

今回は「慶事」の主役としてニュースになった野内会長だが、昨年は不名誉な事件で話題になったのは記憶に新しいところだ。ここで野内会長が昨年起こした「指詰め逮捕事案」についても触れておこう（＊以下の肩書は一部当時のものとします）。

野内若頭は2023年2月、自らの意思で指を切断し、都内の医療関係者を受診。その際に故意の負傷ではないと申告したと見られている。その後、岐阜県内の医療機関でその事実を隠して受診し、本人負担分を除く医療費合計およそ4万5000円の支払いを免れた疑いが持たれている。

“迷惑をかけた”

自ら指を切断したにもかかわらず、国民健康保険制度が適用される負傷の範囲内であると医療機関を信用させて医療費の支払いを免れたことが詐欺にあたるとされ、野内若頭らは2024年に逮捕された。

当然ながら、指詰めなど故意の負傷の場合には国民健康保険制度は適用外となる。

しかしこの「詐欺」、カネ目当てとは到底思えないというのは衆目の一致するところ。そもそもいまどき、これほどの大物が指詰めすること自体異例中の異例である。

一体何があったのか。元山口組系義竜会会長の竹垣悟氏（現在は、NPO法人「五仁會」を主宰）によると、

「稲川会系の組織と行き違いがあったと聞きました。都内にある傘下組織の事務所で早朝に断指し、そのまま稲川会系の組に持って行き、“迷惑をかけた”とひと言残して立ち去ったそうです」

とのこと。捜査当局は当然、その稲川会系の事務所など関係先を家宅捜索したが、「野内若頭の指」は見つからなかったという。そして同年12月、野内若頭らは不起訴となった。

たとえ不起訴であっても、一般企業ならば処分モノの不祥事に相当する事案だったかもしれないが、当然別の論理で動いている世界なので、「いまどき指詰め？」といった疑問が出ることもなく、今回の昇格には何ら影を落とさなかったということのようだ。

