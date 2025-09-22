9000円で提供されていた“特殊サービス”

JR線の西川口駅から歩くこと3分、中国風居酒屋が立ち並ぶディープな一角の雑居ビルの2階に、その「サウナ」はある。

埼玉県警は9月3日、埼玉県川口市にある公衆浴場「グリーンサウナ」で性的なサービスを行ったとして、韓国籍の女2人を逮捕した（風営法違反容疑）。さらに、同ほう助の容疑で中国籍の女も2人逮捕された。

【実際の写真】「挿入はないが、手で…」 性的なサービスが行われた“違法サウナ”のようす

同店には年間1万人近くが訪れていたというから人気店だったことがうかがえるが、どんな“サービス”を提供していたのだろうか。店のホームページによると基本料金は1500円からで、一番高い「リラックスコース」は90分で1万3000円だ。

摘発された「グリーンサウナ」

不思議なのは、そういった類いの店だと分かるような表記がなく、今回捕まったのは、いずれも50〜60代の女だということ。今年の3月ごろ、店を訪れたアングラ系ユーチューバーの「パイナポー裏ch」氏によると、

「店に入ると受付があって、サービスを選びます。一番高いのが1万3000円ですが、僕は9000円の“グリーンコース”にしました。最初は受付の右側にある、普通のお風呂とサウナに入ります。少しぬるいけど、ちゃんとアカスリもあって、ここまでは普通の韓国サウナですね」

それが終わると、今度は受付の左側にあるスペースに案内されるという。

「そこには、赤色の小部屋が三つか四つあります。服を全て脱ぐと女性がやってきて、男性のシンボルをマッサージしてくれるわけです。挿入はありません。手でイカせる“ヌキ”というやつですね。中には体を触らせてくれる女性もいます。摘発のニュースでは比較的年配の女性が捕まったとありましたが、僕の担当はもっと若くて40歳ぐらいでした」

体験者は「コスパの良い店」

それにしても、どうやってその手の店だと知るのだろう。

「西川口で同様のサービスをやってくれる店は、駅の反対側にもう1店ありまして、ファンの間ではそちらのほうが有名です。普通のサウナと間違えてやってくる客もいるでしょうが、ネットではそういった類いの店だと知られています。感想？ お風呂にも入れてさっぱりするし、おまけに“ヌイて”くれる。僕が訪れた時も、何人かの待ち客がいました。コスパの良い店だと思いますよ」

実際、店の前で観察していると、立て続けに2人の男性がやってきて、休業中であることが分かると残念そうに帰っていくのである。西川口の「名店」が一つ消えたことを惜しむかのように。

「週刊新潮」2025年9月18日号 掲載