普段着としても使える！快適さと機能性を兼ね備えた【ロキシー】のノースリーブラッシュガードがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
紫外線対策もおしゃれにこなす！【ロキシー】のレディースラッシュガードがAmazonで販売中！
オーバーサイズのノースリーブトップス。布帛素材を使用した袖口がポイントです。二の腕をカバーしつつ、インナーが見えないようにカバーをしているので、デイリー使いにも安心して着こなせる。裾にはドローコードをあしらっているので、シルエットのアレンジも楽しめる。カジュアルにコーディネートしやすいアイテム。塩素対応。サンプロテクション機能付き。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
オーバーサイズシルエットのノースリーブデザインで、ゆったり着られる快適さが魅力。二の腕をカバーしながらインナーが見えにくい仕様になっている。
→【アイテム詳細を見る】
裾にドローコードを備え、シルエットを自由にアレンジ可能。カジュアルな着こなしにも合わせやすく、日常からアウトドアまで幅広く活躍する。
100％ポリエステル素材で軽量かつ速乾性に優れ、洗濯機で簡単にお手入れできる。海やプールはもちろん、デイリーウェアとしても便利に使える。
→【アイテム詳細を見る】
塩素対応の生地とサンプロテクション機能を搭載。強い日差しの下でも安心して着用でき、夏のアクティビティを快適にサポートしてくれる。
紫外線対策もおしゃれにこなす！【ロキシー】のレディースラッシュガードがAmazonで販売中！
オーバーサイズのノースリーブトップス。布帛素材を使用した袖口がポイントです。二の腕をカバーしつつ、インナーが見えないようにカバーをしているので、デイリー使いにも安心して着こなせる。裾にはドローコードをあしらっているので、シルエットのアレンジも楽しめる。カジュアルにコーディネートしやすいアイテム。塩素対応。サンプロテクション機能付き。
→【アイテム詳細を見る】
オーバーサイズシルエットのノースリーブデザインで、ゆったり着られる快適さが魅力。二の腕をカバーしながらインナーが見えにくい仕様になっている。
→【アイテム詳細を見る】
裾にドローコードを備え、シルエットを自由にアレンジ可能。カジュアルな着こなしにも合わせやすく、日常からアウトドアまで幅広く活躍する。
100％ポリエステル素材で軽量かつ速乾性に優れ、洗濯機で簡単にお手入れできる。海やプールはもちろん、デイリーウェアとしても便利に使える。
→【アイテム詳細を見る】
塩素対応の生地とサンプロテクション機能を搭載。強い日差しの下でも安心して着用でき、夏のアクティビティを快適にサポートしてくれる。