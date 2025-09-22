「今日は彼の日ではなかった」得点関与もチームはリーグ戦連敗。フランクフルト堂安律を海外メディアはどう評価した？「２つのチャンスを演出したが…」
堂安律を擁するフランクフルトは現地９月21日、ブンデスリーガの第４節でウニオン・ベルリンとホームで対戦。３−４で敗れてリーグ戦２連敗となった。
堂安が４−２−３−１の右サイドハーフで先発したフランクフルトは開始９分、イリヤス・アンサに強烈なミドルを突き刺されて先制を許すと、32分にもオリバー・バークにゴールを決められて追加点を献上。45＋３分にはナタニエル・ブラウンの得点で１点を返すも、１−２のビハインドで前半を終える。
反撃に出たい後半だったが、53分と56分に立て続けに失点。80分に堂安のクロスのこぼれ球をジャン・ウズンが押し込み２点差まで追い上げ、その５分後にはヨナタン・ブルカルトがPKを決めて１点差に詰め寄ったが、反撃はここまでだった。
試合後、海外サッカーサイト『SPORTS DUNIA』がこの一戦に出場した選手たちを採点。フル出場を果たした堂安には「6.5点」を与えて、次のように寸評を添えている。
「常にボールを絡もうと積極的にプレー。枠内シュートを数本放ち、２つのチャンスを演出したが、時折、判断力が欠けていた。また不用意なタックルでイエローカードも受けた。ハードワークしたが、今日は彼の日ではなかった」
次節は27日に敵地でボルシアMGと激突。堂安はチームを勝利に導く活躍を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
