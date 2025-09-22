timeleszの新番組『timeleszファミリア』が10月から放送開始！レギュラー放送前日には初回SPも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日本テレビ系でのtimeleszの初レギュラー冠番組となる『timeleszファミリア』が、10月から「月曜プラチナイト」枠で放送開始。新メンバーオーディション「timelesz project -AUDITION-」を経てグループとして新たな大きな一歩を踏み出し、個々での活躍もすさまじい8人が、日本テレビ系で初めてレギュラー冠番組を持つことになる。初回は10月6日24:29から放送がスタートする。

■レギュラー放送前日の初回SPは、メンバー8人が“超ギリギリチャレンジ”に挑戦！

そして、レギュラー放送前日の10月5日22:30から初回スペシャルの放送も決定。なんとレギュラー放送の枠を超え、拡大版で放送される。

その企画内容は、「timeleszのイチカバチカ」。timeleszの8人が「イチカバチカ」な“超ギリギリチャレンジ”に挑む。みんなで笑っちゃうような爆笑チャレンジから、かっこよすぎるスゴ技チャレンジまで…メンバー8人の生き様と成長を楽しく引き出すドキュメントバラエティー。“3つのイチカバチカなチャレンジ”に挑み、早速そのチャレンジの内容の一部とロケ写真が公開！詳細は放送当日に解禁となる。

＜イチカバチカ 1＞

高い夢を掴んでいくtimeleszが前代未聞の挑戦…高く宙を舞う「パン食いジャンプ」に菊池風磨、寺西拓人、篠塚大輝が絶叫しながら挑戦。

＜イチカバチカ 2＞

最強暗記術で学校の「クラス全員のニックネームを覚えろ！」に挑戦するのは松島聡、猪俣周杜。

＜イチカバチカ 3＞

熱血メンバーの佐藤勝利、原嘉孝、橋本将生が挑戦するのは、「熱々！ファイヤーパフォーマンス」。限られた時間で最高のパフォーマンスができるのか？

勢いが止まらないtimeleszが、イチカバチカな挑戦でさらにとんでもない勢いを見せてバラエティー界で羽ばたく。timeleszの日本テレビ系初のレギュラー番組＆初回SP放送、二夜連続で“timelesz祭り”をぜひ楽しもう。

さらに、新番組『timeleszファミリア』のメインビジュアルも解禁。ビジュアル全体のイメージカラーは「エメラルドグリーン」。先日のtimelesz初ライブツアーでお披露目したtimeleszの「ライブ用マイク」と同じ色なのだが、グループとして初めてMVを撮影した“思い出の地”ハワイの海の色を表現しており、「番組もtimeleszも一緒にここから大きく飛躍していく」という“未来への誓い・想い”が込められている。そして、番組名の「ファミリア」にこめられた“親しみ”“身近”といったtimeleszの8人が持つ空気感を投影しつつ、キャッチフレーズの「僕たちの生き様で、笑い飛ばす」を体現した8者8様の明るい笑顔が印象的な爽やかで明るいデザインだ。

■番組情報

日本テレビ系『timeleszファミリア』

10/06（月）スタート

毎週月曜24:29～24:59

初回スペシャル

10/05（日）22:30～23:25

