¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬2È¯¤ËÄÀ¤à¡Ö¼ºÅÀ¤Î»ÅÊý¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1¡½2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î21Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î13¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤Ã¤¿Í¸¶¤¬¡¢2È¯¤ËÄÀ¤ßº£µ¨¤Î9ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó2ËÜ¤Ç¤¹¤·¡¢¼ºÅÀ¤Î»ÅÊý¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£È¿¾Ê¤·¤Æ¼¡¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡2²ó1»à¤ÇÆÜµÜ¡¢5²óÌµ»à¤Ï¹ÈÎÓ¤È¤¤¤º¤ì¤â¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼ºÅÀ¤Ï¤³¤Î2¤À¤±¤À¡£¥¢¥¦¥È¤ÎÌó3Ê¬¤Î2¤È¤Ê¤ëÆâÌî¥´¥í15¸Ä¤ÈÂÇ¤¿¤»¤Æ¤È¤ë»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·¡Ö¤½¤³¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È8²ó7°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£ÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤Ï½½Ê¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤ó¡¢Ì£Êý¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç8²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ë¶á¤Å¤¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡ÂÐ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥«¡¼¥ÉÊÌ¤Ç¤Ï»î¹çÁ°¤Þ¤Çº£µ¨4Àï4¾¡¤·¡¢ºòµ¨¤«¤é¤Ï7Ï¢¾¡Ãæ¤Î¡È¤ªÆÀ°Õ¤µ¤Þ¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤ºÇ½ªÈ×¤ÇÄË¤¤¹õÀ±¡£¤½¤ì¤Ç¤â2¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦97¤À¤Ã¤¿8·î¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð9·î¤Ï3»î¹ç2¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦45¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¿¡£»Ä¤ê10»î¹ç¡¢Í¸¶¤¬Åê¤²¤ë¤Î¤ÏºÇÂç2»î¹çÁÛÄê¤À¡£ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£