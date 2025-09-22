中日５―２巨人（セ・リーグ＝２１日）――中日は一回に上林がソロ、二回に石伊が逆転２ランを放ち、六回に細川の適時三塁打などで突き放した。

大野は自己最多タイの１１勝目。巨人は田中将が踏ん張れず。

六回途中でノックアウトされた巨人の田中将はベンチに座り、しばらく顔を上げることができなかった。「非常に大事な試合でこういう投球しかできなかった。本当にフラストレーションがたまる日になった」。生命線となる直球の制球に苦しみ、変化球を狙い打たれる形となった。

象徴的だったのは、１点リードで迎えた二回、石伊に浴びた逆転２ランだ。低めに外れた直球を２球続けて見送られた後、甘くなったスライダーを振り抜かれた。六回、４番の細川に初球のスライダーを中堅フェンス直撃の適時三塁打とされてマウンドを去った田中将は「主軸に回ったところで、試合を決定づけてしまう失点の仕方をしてしまった」と反省を口にした。

今季２勝目を手にした８月２１日のヤクルト戦後、３連敗となったが、明るい材料がなかったわけではない。直球の制球を修正し、カットボールを交えて打者のタイミングを外して、三〜五回はいずれも三者凡退に抑えた。捕手の岸田は「ストライク先行で、どんどん勝負できて、カウントを有利に進めている時はいい」と振り返る。

阿部監督は試合後、「来週（２８日のヤクルト戦）もいってもらう予定」との見通しを示した。今季中の日米通算２００勝達成へのラストチャンスとなるであろう次回登板は、佳境を迎えているＤｅＮＡとの２位争いの行方を占う重要な一戦となる可能性が高い。

「試合の初球から、しっかりコントロールできるように練習を積み重ねていく」と田中将。勝利を喜べる日が近いことを信じ、前を向いた。（井上雄太）

巨人・阿部監督「初回の（無死）二、三塁で、もう１点でも取れたら。あれで流れが切れちゃった。（田中将は）いつも通り、立ち上がりはあまり良くない。その後は立ち直ってくれた」