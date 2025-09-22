「オールカマー・Ｇ２」（２１日、中山）

女傑が健在をアピールだ。１番人気のレガレイラが宝塚記念１１着の悪夢を吹き飛ばず快勝劇で重賞３勝目。天皇賞・秋（１１月２日・東京）への優先出走権を獲得した。２着には２番人気のドゥラドーレスが入り、兄妹でのワンツーフィニッシュとなった。後方から直線で追い上げた４番人気のヨーホーレイクが３着に食い込んだ。

復権への確かな一歩を踏み出した。前走の宝塚記念で１１着に敗れたレガレイラが、鮮やかな差し切りＶ。ピークは過ぎたのか…そんな不安を吹き飛ばす相棒の姿に、戸崎圭は「最後まで手応えが良かったですし、追ってからの反応も良かったですね」と賛辞を惜しまなかった。

課題のスタートが決まらず、中団からの追走に。それでも鞍上は「返し馬の段階から前回よりも感じが良かった」と自信を持っていた。「うまくスタートは切れませんでしたが、陣営ともポジションは意識せず、馬のリズムを重視しようと話していましたので」。慌てることなく、馬のリズムに合わせた。

３角手前で後方にいた兄のドゥラドーレスが仕掛けて先に前へ行った時も、「一度行かせてからと」と冷静に判断。その兄を射程圏に入れつつ追走し、最後の直線できっちりかわした。

木村師は「自分たちの手応えよりも走りが良かったので良かったですし、ホッとしています」と安どの表情。ただ、勝利自体にはうれしい一方で「ゲートも含め、まだ完全に自信を取り戻してはいないのでね」と気を引き締め、課題克服を自らに誓った。

次走について（有）サンデーレーシングの吉田俊介代表は「天皇賞（秋）、エリザベス女王杯、ジャパンＣのどれかを使っての有馬記念かな」と明かした。衰えていないことを証明した４歳牝馬。年末のグランプリ連覇へ、さらに状態を上げていく。