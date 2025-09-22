中京テレビの阿部芳美アナウンサー（30）が21日、自身のインスタグラムを更新。東海ローカル局のアナウンサーとバンテリンドームからオフショットを公開した。

「中日ドラゴンズ 今季本拠地最終戦 今日も多くのファンの方が応援に駆けつけ、熱気と興奮に包まれたバンテリンドーム」とドーム内の様子をアップ。

「日米通算200勝がかかる巨人・田中将大投手と自己最多タイの11勝がかかる中日・大野雄大投手の同級生対決は…ドラゴンズに軍配が上がりました」「2026シーズンからは外野部分に新たな客席ができるとあってこの広いドームで行われる試合もラスト その中で飛び出した上林選手・石伊選手のホームランも凄かったです」と試合の感想を記した。

「試合・会見後に、今季取材でよく会ったメンバーで記念写真笑特にプロ野球取材は他局の皆さん・新聞各社の記者さんにお世話になりっぱなしです…！本当にありがとうございました」と記し、キャスターの加藤里奈（34）、東海テレビの篠田愛純アナウンサー（27）、CBCの佐藤楠大アナウンサー（25）との酒豪写真を披露した。

「ホーム試合は終わりましたが、私はシーズン最終戦・東京ドームの試合で3塁側リポートを担当させていただく予定です あと少し続く野球時間を噛み締めて…頑張るぞーーーー」と抱負をつづった。

フォロワーからは「おつかれさまでした」「頑張ってね！」「かわい〜い」などのコメントが寄せられている。

阿部アナは東海大出身で、18年に入社。「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」の3代目アシスタントを担当している。