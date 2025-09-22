タレントの木梨憲武（63）が21日、自身のインスタグラムを更新。東京・帝京高時代の部活仲間や、当時の監督で恩師の古沼貞雄さんと同窓会を行ったことを報告した。

木梨は「帝京高校サッカー部 昭和54年全国高校サッカー選手権大会優勝同期メンバー！！」と書き出し、旧友や恩師との集合写真をアップ。「2025、暑い秋、古沼先生とともに学芸大学前、中華で再会！！レギュラー・補欠、もめず大宴会！！あれから45年、誰か分からず3・4名！古沼先生からの人生における尊いお言葉を賜り、意味が分からず深く酔う部員3・4名！誠にありがとうございました！！」と当日の盛り上がりがにじむ、ハイテンションのテキストをつづった。

当日は笑いが絶えず、5時間に及ぶ酒席となったという。「部員全員64歳、第2の人生ジジイ世代！」と明るくつづり「古沼先生より、この先のジジイへの道のご指導をいただき、新しいジジイへの道のり・帝京魂道を邁進して参ります！！最高にアツイ学大前！また集合するぜ！！」と再会を約束した。加えて「ちなみに先生、新井と木村と本間がタバコ吸ってました！あ、そうだ！小門も！」と学生時代に戻ったかのような“密告”を添える、遊び心をにじませた。当日の写真に加え、40年以上前の学生時代の写真も複数枚アップ。ファンやフォロワーからも「どのお写真を見てもノリさんがすぐに見つけられちゃう」「ノリさん全然変わってないね」と面影を指摘する声や、「古沼先生お元気そうでうれしいです」「ノリさん断トツ若い」などと反響が相次いだ。

また、次の投稿ではその18時間後には音楽イベントに出演したことも報告。「ちなみに、タバコ吸ってたのでダンス辛かったす！！古沼先生、自分もうタバコやめます！」とざんげした。