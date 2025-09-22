今季53号で刻まれた新記録

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席で今季53号ソロを放つなど、3打数1安打1打点で7-5の勝利に貢献した。ナ・リーグ本塁打争いで、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）と並んでトップタイに浮上。また新たな記録も生まれた。

5-4で迎えた6回、大谷は右腕ペゲーロが投じた外より高め99.9マイル（約160.7キロ）に反応。力のあるボールだったが、完璧にとらえた打球は左翼席へ飛び込んだ。打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）で、投げ終わったペゲーロは即座にうつむき、諦めたかのようなリアクションをとった。

ナ・リーグ本塁打争いでトップに並ぶ一発で、新たな記録が生まれた。球団公式ブログ「ドジャース・インサイダー」公式Xによると、ドジャースタジアムでのシーズン最多本塁打記録を樹立。これまでは昨季の大谷が放った28本が最多だったが、さらに1つ上回る快挙だという。

さらに、MLB公式のサラ・ラングス記者のXによると、「所属した球団での最初の2シーズンで放った最多本塁打数」で、大谷は107本。史上3位になっている。2位はメジャー通算696本塁打を誇るアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ時代／109本）、1位には伝説のベーブ・ルース（ヤンキース／113本）が立ち、メジャー史にその名を残したレジェンドの記録に肉薄している。



