◆フィギュアスケート 東京選手権 最終日（２１日、東京・辰巳アイスアリーナ）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の佐藤駿（エームサービス・明大）が１４８・８１点をマークし、合計２４４・１０で優勝した。冒頭で４回転ルッツに挑戦も転倒。その後もトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）の回転が抜けるなど、ミスが相次ぎ「悔しい結果になった。フリーは通し練習ができていなかったので、それが本番で出し切れなかった」と優勝にも唇をかんだ。

６月末に右足首骨挫傷を負った。万全でない状態ながら、前週のチャレンジャーシリーズ、ロンバルディア杯（イタリア）では４位に。１９日のＳＰでは４回転ルッツを着氷させるなどノーミスの演技でまとめた。「ロンバルディアはフリーでいい演技ができて、今回はＳＰでいい演技をすることができた。両方のいい部分を取って、グランプリ（シリーズ）でノーミスの演技を１戦目から頑張っていきたい」と見据えた。

今後は３週後の東日本学生選手権をはさみ、グランプリ（ＧＰ）シリーズ中国杯（１０月２４〜２６日）へ向かう。「ジャンプはもちろん、フリーはブラッシュアップができていなかった。その部分をグランプリ前の１か月でできたら。フリーの構成やプログラムを固めていきたい」と本格化する来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表争いへギアを上げる。