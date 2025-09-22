色々ひどい…物流の基本「先入れ先出し」を盛大に言い間違えた上司 → 不名誉なあだ名で呼ばれるハメに

職場での言い間違いは、場を和ませる笑い話にもなるが、本人にとっては赤面ものの黒歴史だろう。投稿を寄せたのは商業施設で働く40代男性。慣れない仕事に張りきった上司が、とんでもない失言をしてしまったエピソードを明かした。

男性の職場では毎年インターンの大学生を受け入れている。しかしこの上司は今まで、「コンプラとかハラスメントとか気を遣って大変だから」と関連業務を断っていた。

だがある年、「最初の講習は私がやる！」と言い出した。どうやら役員の親戚の子どもがいたため、アピールを図ったというのが男性の見立てだ。しかしこの狙いは一転、最悪の印象を刻み付けることになった。（文：湊真智人）

「サービスアニマルに沿って……」空回りする上司

意気込んでいた上司だったが、冒頭からこんな言い間違いをしてしまう。

「このサービスアニマルに沿って説明していきます」

すかさず周囲が「マニュアルです」と修正するが、本人は緊張ゆえか「なに？マニュアルだろ？」とミスに気付いていない様子。聴講する大学生たちもざわついた。

その後も言い間違いを重ね、その度にしどろもどろになる上司。そして極めつけの失言は、在庫管理方法である「先入れ先出し」の説明をしていた際に飛び出した。これは先に入庫した古い商品から順に出庫する在庫管理の方法で、物流の基本的な用語だ。ところが、上司はこう間違えてしまう。

「商品の補充は前に出して後ろから補充、上に上げて下から補充で、流通業界では基本となる先入れ中出しで行ないます！」

これには周囲も焦り気味に「えーっ！！先入れ先出しです」と修正したが、またもや「なにが？知ってるよ」と、とぼけた様子だった。大学生たちは「大ウケの人、訳も分からずメモをする人」の混乱状態で、ざわつきが止まらなかったと男性は振り返っている。

未来の新入社員にアピールするどころか、恥を晒してしまった上司。慣れない業務で緊張していたのだろうか。その強烈な言い間違いは学生たちの脳裏に深く刻まれたようで、後日談を次のように書いている。

「インターン期間も終わり、私のところに挨拶にきた学生たちと色々と談笑していると、その上司の事をやばい中出しさんと呼んでいました」

