◆全国高校ラグビーフットボール大会大阪府予選▽第２地区１回戦 茨木３８―５履正社（２１日・門真西高）

高校野球の名門・履正社で今春創部したラグビー部が２１日、花園予選初戦で茨木に５―３８で敗れた。大半がラグビーで推薦入学した１年生のみで挑んだが、前後半３本ずつ計６トライを奪われ完敗。前半２５分には、中学時代に大阪府スクール選抜だったＳＯ浮田圭悟主将のキックパスから、ＷＴＢ葭谷サマーフィールド翔が公式戦チーム初トライを挙げるなど、一矢は報いた。クボタなどでプレーした鈴木康太ヘッドコーチ（４４）は「誇りや責任を持って戦った結果」と悔し涙の選手たちをたたえた。

同校は甲子園出場春夏通算１５度（夏優勝１度）の野球部や、全国高校選手権８強２度のサッカー部が有名。ラグビー部は部員不足で２０１３年に一度は廃部も、１９年のＷ杯日本大会の盛況をきっかけに再び創部した。

この日は壁に、はね返されたが「１期生で伝説を残したい」と葭谷。浮田主将も「３年生時には花園出場を果たしたい」と言い切る。現部員は２０人。倍増を目指す来年度は、さらなる飛躍を目指す。（森口 登生）