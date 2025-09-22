¡ÚÂç³ØÌîµå¡Û¥×¥íÃíÌÜÊá¼ê¤ÎÂç»ºÂç¡¦¾®½ÐË¾Æá¡¢²ñ¿´£²¥é¥ó¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¿Ä¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡ºå¿ÀÂç³Ø½©µ¨¥ê¡¼¥°Âè£³Àá£²²óÀï¡¡Âç»ºÂç£´¡½£±Âç»ºÂç¡Ê£²£±Æü¡¦¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿À¸Í¡Ë
¡¡ºå¿ÀÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤ÎÂè£³Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Õµ¨²¦¼Ô¤ÎÂç»ºÂç¤¬£²£°Æü¤ËÇÔ¤ì¤¿ÂçÂÎÂç¤Ë£´¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥×¥íÃíÌÜ¤Î¾®½ÐË¾Æá¡Ê¤â¤Ê¤¯¡ËÊá¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï£µ²ó¤Ë£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡££²¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ²ó£²»àÆóÎÝ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Î¾®½Ð¤¬¿¶¤êÈ´¤¤¤¿Çòµå¤Ï¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¨¤Î©¤Ä´ÑµÒÀÊ¤Ë¡Ö»Ø¤µ¤·¥Ý¡¼¥º¡×¤Ç±þ¤¨¤ë¡£¡Ö¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¡ØË¾Æá¤µ¤óÁá¤¯ÂÇ¡ª¤Ã¤Æ¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¿Ä¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡²ÝÂê¤Î¹îÉþ¤ËËÛÁö¤·¤¿¡£½Õµ¨¥ê¡¼¥°¤ÏÂÇÎ¨£±³ä£·Ê¬£¹ÎÒ¡¢£³ÂÇÅÀ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¤ÈÄãÌÂ¡£¶ì¤·¤ó¤ÀÄ¾µå¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î°ìÈ¯¤ÏÂçÂÎÂçÀèÈ¯¡¦ÃæÌîÍÛ¤ÎÄ¾µå¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¤â¤Î¡£º£½©£±¹æ¡¢¥ê¡¼¥°ÄÌ»»£·¥¢¡¼¥ÁÌÜ¤È¤Ê¤ë£²¥é¥ó¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤¬·ù¤¤¡×¤È¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¦¥§¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²Ç¯Åß¤È£³Ç¯½Õ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¹ç½É¡£À¤Âå¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹£±£°£µ¥¥í¡¢¥Ç¥Ã¥È¥ê¥Õ¥È£²£°£°¥¥í¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤äÂÎ¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£´Æü¤Ë¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡££±£°·î£²£³Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö£³°Ì°ÊÆâ¡×¤È¾å°Ì»ØÌ¾¤òÁÀ¤¦¶¯¸ªÊá¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢¡ÖµÕ¤Ë¤½¤ì¤ò»îÎý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£Æ±¹»¤Ç¤Ï£²£³Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Î³ÚÅ·¡¦¾¾ÅÄÂïËáÅê¼ê°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£Î£Ð£ÂÆþ¤ê¤ÎÌ´¤ò¸½¼Â¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÊÆ£ÅÄ¡¡²êÀ¸¡Ë
¡¡¢¡¾®½Ð¡¡Ë¾Æá¡Ê¤³¤¤¤Ç¡¦¤â¤Ê¤¯¡Ë£²£°£°£³Ç¯£¸·î£³Æü¡¢Âçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£²ºÐ¡£Å·²¼Ãã²°¾®£²Ç¯¤«¤éÀ¾À®¶ä²Ï¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Å·²¼Ãã²°Ãæ¤Ç¤ÏÆð¼°¤Î¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£Âç»ºÂçÉÕ¤Ç¤Ï£±Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢¹â¹»ÄÌ»»ËÜÎÝÂÇ¤Ï£³£°ËÜ°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£Âç»ºÂç¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤«¤éÀµÊá¼ê¤Ç¡¢º£½Õ¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡£Ì¿Ì¾¤ËÇº¤ó¤ÀÎ¾¿Æ¤Î¡Ö¤¢¤¢¤Ç¡È¤â¤Ê¤¯¡É¡¢¤³¤¦¤Ç¡È¤â¤Ê¤¯¡É¡×¤¬Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¡££±£·£µ¥»¥ó¥Á¡¢£¸£µ¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£