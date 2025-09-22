◆第３４回北海道支部秋季リーグ戦（２１日、岩見沢市栗沢球場） ▽第３節 札幌北広島ボーイズ５―３札幌豊平ボーイズ

リーグ戦４試合が行われた。札幌北広島ボーイズは帰山夕雅投手（２年）が６回２／３を３失点に抑え、札幌豊平ボーイズを５―３で破った。初の完投こそあと１人のところで逃すも、３番打者としても３安打２打点と投打に渡る活躍で、チームを連勝へと導いた。札幌豊平ボーイズはダブルヘッダーの２試合目で札幌手稲ボーイズに６―２で勝ち、今リーグ４戦目で初白星を手にした。

完投まであと１人の場面で、帰山がマウンドを降りた。８０球の球数制限（打席途中の場合は当該打者の打席終了まで投球可能）があるボーイズリーグでは難しい、７回投げ切りは目前に迫っていた。だが、投じた８３球目、二塁への内野安打で２点目を奪われ、初の達成を逃した。「球数がぎりぎりになって焦ったところがあった。完投、したかったです」。勝利は手にするも、最速１３０キロ右腕に笑顔はなかった。

半月前の屈辱から大きな成長を遂げた。ドリスポカップ争奪秋季道大会３位決定戦の旭川大雪戦で、０―０の５回１死一、二塁から２番手で登板。後続を絶てず、ボークも出るなど、２回で６失点。４位に終わった。山田徹監督（６５）からは前に突っ込んで体が開く課題を指摘された。「悔しさもあったし、制球が悪くなっていたので。フォームから見直した」。上腕筋と体幹強化のため、自宅で４キロの水が入ったウェートを抱えてのスクワット２００回を日課としてきた。

この日は３番打者として適時打２本を含む３安打と、バットでも白星に貢献。鍛え上げた成果を投打で発揮し「生きてきたと思う」。そう実感を込めた帰山だったが「納得とはまだまだいかない」。更なる高みへ、その目は向けられた。

（砂田 秀人）

〇…札幌豊平ボーイズの和田充礼（２年）がダブルヘッダー２試合目となった札幌手稲戦で先発し、４回０／３を被安打２の無失点。０―０の３回表１死満塁の場面では走者一掃の右越え三塁打と躍動し、今大会４戦目での初勝利をもたらした。左腕から４球種を操るが「いい球を投げないと試合のテンポが悪くなる」と直球とカーブのみで組み立て。決勝打の場面も「４番の仕事をしようと臨んだ」。チーム第一に考えてつかんだ１勝を巻き返しにつなげていく。