ｔｉｍｅｌｅｓｚの新たな冠レギュラー番組が日本テレビ系で始まることが２２日、正式に発表された。番組は１０月６日からスタートする「ｔｉｍｅｌｅｓｚファミリア」（月曜・深夜０時２９分）。同グループが日本テレビ系で冠レギュラー番組を持つのは初めて。

またレギュラー放送前日の１０月５日の午後１０時３０分から「初回スペシャル」が放送されることも決定した。約１時間の拡大版で、ｔｉｍｅｌｅｓｚの８人が「クラス全員のニックネームを覚えろ！」など３つの企画にチャレンジする内容。２夜連続放送で“日テレ系ｔｉｍｅｌｅｓｚ祭り”が開催されることになった。

同番組は日本テレビ系列が深夜バラエティーなどを扱う「月曜プラチナイト」枠で放送。２月に新メンバーオーディションを経て８人体制となり“８人８様”の個性と笑いを届けるドキュメントバラエティーで３つの月替わり企画が柱となる。

３つの柱は以下のような内容となっている。

〈１〉大がかりなチャレンジをする「ｔｉｍｅｌｅｓｚのイチカバチカ」

〈２〉秘密基地のような部屋でちょっぴりおバカな企画に挑む「タイムレスハウス」

〈３〉ゲストとトークする「タイムレスナック」に８人で挑戦する。