¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀèÀ©ÅÀ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×ÎÓÂö¿¿¤¬¸ý²ÐÀÚ¤ê£³²ó¤Þ¤Ç¤Ë£·ÅÀ¡¡²÷¾¡¤Ç£³°Ì¡¦µð¿Í¤ÈºÆ¤Ó£²º¹
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á£·¡½£²¹Åç¡Ê£²£±Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬ÌöÆ°¤¹¤ëÎáÏÂ¥Þ¥·¥ó¥¬¥óÂÇÀþ¤¬¡¢£³²ó¤Þ¤Ç¤Ë£·ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ²÷¾¡¡££³°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Îº¹¤òºÆ¤Ó£²¥²¡¼¥à¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ï¼éÈ÷·¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÎÓÂö¿¿¡£ËÒ¤¬º¸¿Æ»ØÉé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿£¸·î£±Æü°Ê¹ß¡¢£´£´»î¹çÃæ£³£²»î¹ç¤ÇÆóÎÝ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£³Ç¯ÌÜ¤Î£¸ÈÖÂÇ¼Ô¤Ï¡¢£²²ó£±»àËþÎÝ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀèÀ©ÅÀ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢±Ô¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÃæÁ°¤ËÀèÀ©ÂÇ¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï¡¢¸åÈ¾Àï¤Ç£±ÈÖ¤ËÄêÃå¤·¤¿²ÜÌ¾¤¬±¦Á°£²ÅÀÂÇ¡£¡ÖÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÄ¹¤¯¸«¤Æ¡¢£±µå¤Ç¤âÂ¿¤¯Åê¤²¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë£¶Ç¯ÌÜ³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È£°¡½£²¤«¤é£¶µåÌÜ¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤Æ±¦Êý¸þ¤Ø¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤ò·óÌ³¤·¡¢£²£·»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ÇÂÇÀþ¤ò³èµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£³²ó¤Ë¤Ï¡¢±¦¾®»ØÇíÎ¥¡Ê¤Ï¤¯¤ê¡Ë¹üÀÞ¤«¤éºÇÃ»¤Î£±£°Æü¤ÇÉüµ¢¤·¤¿£²Ç¯ÌÜ¤Î¡È¼ã¤Å´¿Í¡ÉÀÐ¾å¤¬¡Ö¡ÊÀèÈ¯¤Î¡ËÊ¿ÎÉ¤µ¤ó¤ò±ç¸î¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È£²¹æ£²¥é¥ó¤ò¹â¡¹¤È±¦ÍãÀÊ¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÎÓ¤â²ÜÌ¾¤âÀÐ¾å¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¡£²ÝÂê¤À¤Ã¤¿À¤Âå¸òÂå¤â¿Ê¤à»°±º¥Ù¥¤¤¬¡¢£¹·î¤Ï£±£´¾¡£´ÇÔ¤Î²÷¿Ê·â¤À¡£¡ÊÀ±Ìî¡¡ÏÂÌÀ¡Ë