◆パ・リーグ 日本ハム７―２ロッテ（２１日・エスコンフィールド）

捕手のサインに２度うなずき、自慢の直球を投げ下ろした。日本ハム・福島蓮投手（２２）は５回２死一塁、寺地を中飛に仕留め、表情を変えずにマウンドを降りた。５回５安打２失点で５勝目を挙げ、チームは首位・ソフトバンクに２・５差に接近。「２回以降は毎回出塁を許し、結果的には納得いかない」と５回降板を悔やんだが、開幕から無傷の５連勝として開幕６連勝を達成した達に続き、球団では１５年の大谷＆吉川以来、同一シーズンで開幕５連勝投手が２人となった。

新庄監督の秘蔵っ子だ。指揮官が監督就任した２１年の育成ドラフト１位で入団。昨年３月に支配下登録された際には「これが似合う大スターになって」とボスが着用していた約８０万円の高級スーツを贈られた。同年に日本ハムの育成出身選手初となる白星を挙げるなど、新庄ハムとともにステップアップしてきた。

身長１９４センチの達とは同期で同学年。ドラフト１位入団の有望株右腕は、今季７勝を挙げて新人王候補にまで飛躍した。育成からはい上がった身長１９０センチの福島は「刺激になっている。（昨季から）７連勝はすごいなと思いながら、僕も投げたい」とライバル視する。高身長の先発右腕同士の切磋琢磨（せっさたくま）も、日本ハムのチーム力アップに一役買っている。

新庄監督真剣勝って勝って 新庄監督は試合後、走塁ミスで敗れた首位・ソフトバンクの結果を確認した後で会見場に現れ、「怖いですね。一つのミスは」とつぶやいた。続けて「もう今後あんまコメントないっすよ。とにかく勝って勝って勝ちまくって誰が活躍しようが関係ない」と、リップサービス一切なしの真剣モードを強調した。連勝で残り８試合。奇跡の逆転優勝へ、明日なき戦いは続く。（川上 晴輝）

【記録メモ】 日本ハムは先発の福島が無傷の５連勝。今年は同僚の達も開幕から６連勝しており、シーズンに複数の投手が開幕５連勝以上を記録した球団は、今年３人の巨人（山崎と大勢５連勝、グリフィン６連勝）以来。日本ハムでは１５年に大谷翔平７連勝、吉川光夫５連勝と２人がマークして以来、１０年ぶり。