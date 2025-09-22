榎原依那、衝撃の“たわわ” ビキニが小さく感じる“最強ボディ”大胆披露 2号連続表紙＆巻頭グラビア第1弾
“グラビア界最強ボディ”の呼び声高いグラビアアイドルの榎原依那が、22日発売『週刊ヤングマガジン』43号の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【別カット】圧巻のプロポーション…“最強ボディ”を証明した榎原依那
大阪出身の榎原は、ショートカットのキュートなルックスと抜群のスタイルを武器に、昨年2月に衝撃のグラビアデビューを果たすと、いきなりSNSを中心に「一回見たら絶対に忘れられない最強ボディ」と絶賛の嵐を呼んだ。同年10月には早くも1st写真集を発売し、ヒットを記録。今年2月には、「FRIDAY創刊40th記念企画 グラデミー賞発表・受賞セレモニー会見」に登壇し、“MVG”（大賞）に選ばれた。
2号連続表紙＆巻頭グラビアを飾る榎原。第1弾となる今回は、原点に立ち返り「元気に明るくフレッシュに」をテーマに“王道グラビア”を展開。ビキニが小さく感じるほどボリューミーな“最強ボディ”を惜しげもなく披露している。
なお、巻中グラビアには関谷瑠紀、巻末グラビアには高鶴桃羽が登場する。
