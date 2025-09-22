『timeleszファミリア』レギュラー初回前日にスペシャル放送決定 3つの“イチカバチカチャレンジ”に挑む
8人組グループ・timeleszの日本テレビ系初レギュラー冠番組となる『timeleszファミリア』が、10月6日から「月曜プラチナイト」枠（毎週月曜 深0：29）で放送される。それに先立って、前日の5日午後10時30分から初回スペシャル放送が決定した。
【写真】「熱々！ファイヤーパフォーマンス」にチャレンジするtimelesz
初回スペシャル放送では、レギュラー放送の枠を超え、拡大版で送る。企画内容は「timeleszのイチカバチカ」。timeleszが「イチカバチカ」な“超ギリギリチャレンジ”に挑む。みんなで笑っちゃうような爆笑チャレンジから、かっこよすぎるスゴ技チャレンジまで、8人の生き様と成長を楽しく引き出すドキュメントバラエティーとなる。
timeleszは、3つのイチカバチカなチャレンジに挑む。放送に先立って、チャレンジの内容の一部とロケ写真が公開された。
菊池風磨、寺西拓人、篠塚大輝は、高く宙を舞う「パン食いジャンプ」に絶叫しながら挑戦。松島聡、猪俣周杜は、最強暗記術で学校の「クラス全員のニックネームを覚えろ！」に挑む。熱血メンバーの佐藤勝利、原嘉孝、橋本将生は「熱々！ファイヤーパフォーマンス」にチャレンジ。限られた時間で最高のパフォーマンスをする。
さらに、同番組のメインビジュアルも解禁された。ビジュアル全体のイメージカラーは「エメラルドグリーン」。timelesz初ライブツアーでお披露目したライブ用マイクと同じ色だが、グループとして初めてミュージックビデオを撮影した“思い出の地”ハワイの海の色を表現していて「番組もtimeleszも一緒にここから大きく飛躍していく」という“未来への誓い・想い”が込められている。
そして、番組名の“ファミリア”にこめられた、親しみ・身近といった、timeleszが持つ空気感を投影しつつ、キャッチフレーズの「僕たちの生き様で、笑い飛ばす」を体現した8者8様の明るい笑顔が印象的な爽やかで明るいデザインとなっている。
