歌手の藤あや子（64）が21日、自身のブログを更新。デビュー36周年を迎えたことを報告した。

藤は「デビュー日 1989年9月21日『おんな』という作品でデビューしました」と報告し「あれから36年という歳月が流れたくさんの喜びや悲しみを経験しました」とつづった。

続けて「最愛の両親 心強いスタッフ 出会った多くの大切な人との別れは今でも心が痛みます 今こうして振り返ると目まぐるしい時代を必死にかけ抜けてきました」と振り返った。

さらに「時代や状況は変わろうと 心の中にある真実はずっと変わることはありません この先にある道のりを迷うことなく歩き続けて行きます」と宣言した。

藤は「これまでの歌手人生を支え力を与えてくださったかけがえのない皆さまに心より感謝申し上げます これからもひたむきに歌い続ける覚悟です どうぞよろしくお願い致します」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「これからもいい歌を長く歌っていってくださいね」「デビュー36年おめでとう ご活躍うれしい」「デビュー36周年おめでとうございます」と祝福の声が寄せられている。