一緒に生まれたきょうだいなのに毛柄が違うのはなぜ？白猫の両親から黒猫も…遺伝子の不思議と猫のスゴ技

白や黒、茶トラや三毛など、猫の毛柄はなぜここまで個性豊かなのでしょう。それぞれの模様は偶然の産物かもしれませんが、色の発現は遺伝子の複雑な組み合わせで決まるようです。



猫の毛柄のヒミツや性格の違いなどについて、猫の生態に詳しい富田園子さんに5回にわたる連載で教えてもらいました。

毛柄に関わる遺伝子は100個以上

子猫はなぜ一緒に生まれたきょうだいなのに毛柄が違うのだろうと不思議に思うかもしれません。

きっとそれは人間でいう一卵性双生児をイメージしているからではないでしょうか。

一卵性双生児ははじめ1つの受精卵だったのが途中で2つに分離して生まれます。ですから全く同じDNAを持ちますし見た目もそっくりです。

比べて、二卵性双生児は一卵性双生児ほど似ていませんし、性別が異なる場合もあります。なぜなら初めから別々の受精卵だったからです。

卵子には母親の遺伝子の半分、精子には父親の遺伝子の半分が入っていますが、卵子Aと卵子Bがもつ遺伝子は同じではありません。精子についても同様です。それぞれ異なる遺伝子が入った卵子と精子が組み合わさるので、別々の毛柄になることに不思議はありません。

毛柄に関わる遺伝子は100個以上あるといわれ、どの遺伝子を子猫が受け継いだかで毛柄が決まるのです。

白猫の両親から黒猫が生まれることさえあります。

理由はメンデルの法則です。学校の理科の授業でやりましたよね。

丸いマメ（優性遺伝）とシワのあるマメ（劣性遺伝）を交配すると、第1世代ではみんな丸いマメになるけれど、第2世代では4分の1の確率でシワのあるマメが生まれる、ってやつです。

※遺伝子に優劣があると誤解されないよう、現在では優性を顕性、劣性を潜性と表記することになっていますが、ここではわかりやすく優性、劣性と表記します。

最も強いのは「白」の遺伝子

実は猫の毛柄で最も強いのは全身を白くする遺伝子。WhiteのWで表されます。

そのため、Wを1つでも受け継ぐと必ず白猫になります。黒の毛柄を作る遺伝子B（Blackの略）をもし持っていても、黒猫にはならず白猫になります。

ただし、もしBの遺伝子を隠しもっている白猫の両親から半分ずつ遺伝子を受け継いだとしたら、子猫は上の図のような組み合わせになります。4分の1の確率で黒猫が生まれるのです。

ここでは簡潔に説明するためにWとBの2種類だけで説明していますが、毛柄の遺伝子はほかにもあります。

複数のオスの子供を同時に妊娠も

さらに猫はすごいワザを持っています。

なんと、複数のオスの子どもを同時に身ごもることができるのです。「重複妊娠」「同期複妊娠」などといいます。

ある調査では父親が複数いた野良猫は田舎で0〜22％、都市部で70〜80％だったそうです。田舎より都市の方が野良猫が多く、なわばりが重なり合っているので1匹のメスに複数のオスが求愛することが多いのでしょう。

なかには5匹の父親の子どもを同時に出産したメスもいたとのこと。異父兄妹なので子どもの毛柄は違って当然です。

「重複妊娠」は犬やウサギもできます。繁殖期が限られている中で遺伝子のバリエーションを増やそうとする動物の生存戦略なのかもしれません。