

（写真：shige hattori／PIXTA）

10月から仲介サイトを通したポイント付与が禁止されるのを前に、ふるさと納税の駆け込み需要が高まっています。

例年、ふるさと納税は課税の切り替わりとなる年末に需要が高まる傾向がありますが、今年はポイントを受けられる9月末までにふるさと納税を済ませようと早めに行う人が多いようです。ある仲介サイトでは、すでに8月の寄附額が前年同期比で3倍以上になったといいます。

加熱した仲介サイトのポイント競争

今回禁止されるのは、全国のふるさと納税の情報を集めた仲介サイトを通したポイント付与です。仲介サイトでは、各自治体の公式サイトを訪問することなく全国の自治体のふるさと納税の返礼品をまとめて閲覧できるほか、寄附の申込や支払までワンストップで完結できます。

また一部のサイトではこれまで、「寄附額の7％」、「100円につき1ポイント」、「100円につき1マイル」など、寄附額に応じてポイントやマイルがもらえる独自サービスを行っていました。期間限定のキャンペーンでは、これらの還元率が大幅にアップする場合もあります。

こうした状況が仲介サイト間での寄附者の獲得競争を激化させ、「寄附者が自らの意思でふるさとやお世話になった地方団体に寄附を行うもの」というふるさと納税の本来の趣旨に反するとして、総務省が10月以降の禁止を決定したのです。これを受けて、多くのサイトは9月末の寄附完了を期限に、ポイントやマイルの付与を終了する予定です。

規制直前となる9月下旬時点では複数の仲介サイトが「最大100％還元」や「ポイント5倍」といった高還元をアピールし、駆け込み需要を加速させている状況です。

ポイントがもらえなくなるとどれくらい損？

「ラストチャンス」として最後のポイント獲得競争を繰り広げる仲介サイトや、「月末までに急がなきゃ」と話す消費者の街頭インタビューとともに駆け込み需要の過熱ぶりを報じるメディアのニュースを見ると、10月以降のふるさと納税は損をするかのような印象を受けます。

では、ポイント付与の禁止はどれくらいの「損」になるのでしょうか。

たとえば寄附額100円につき1ポイント（還元率1%）がもらえる仲介サイトで1万円の寄附をした場合、受け取れるポイントは100ポイントです。ポイントの換算価値はサイトによって異なりますが、1ポイント＝1円相当とすると100円分になります。

これだけみれば、それほど大きなインパクトではないようにも感じられます。しかし、10万円の寄附であれば1000円など、寄附額が高ければポイントも高くなります。

また、一部の仲介サイトが行っているキャンペーンでは、抽選で当選した人や所定のクレジットカードの入会や決済などの要件を満たすと最大100％のポイントがもらえるものもあります。「1万7000ポイントまで」、「10万ポイントまで」といった上限はあるものの、寄附額の全額相当が戻ってくるわけです。

このような高還元のキャンペーンを利用したい場合は、同じ寄附をするにしても9月までに行ったほうがポイントが多くもらえるため、有利だといえます。

一方、ふるさと納税にはもともと税控除のしくみがあります。2000円を超えるふるさと納税をした場合に、超えた金額が所得税と住民税から控除されます。

控除できる上限額は所得や家族構成により異なります。たとえば、総務省の試算によると、年収500万円の人（独身または共働きの場合）は年間6万1000円の寄附をすれば、そのうち2000円を除いた5万9000円が所得税と住民税から差し引かれます。



（出所）総務省「ふるさと納税のしくみ」

税の控除は変わらない

ポイント禁止を伝える各社のニュースではあまり報じられていませんが、このしくみは10月以降も変わりません。かりに先ほどのケースで9月までに仲介サイトで6万1000円のふるさと納税をした場合には、サイトのポイント還元率が1%なら610円と年間5万9000円の減税を合わせて6万円弱の「お得」になります。

そして10月以降にふるさと納税をした場合でも5万9000円分の減税は得られます。このように、たとえポイント付与がなくなっても、ふるさと納税には十分なメリットが残っています。

また、今回禁止されるのは仲介サイトでもらえるポイントのみで、クレジットカードで決済額に応じてもらえるポイントやマイルは規制の対象外です。クレジットカードでふるさと納税の寄附をした場合も、買い物のときと同じように、決済金額に応じたポイントが10月以降も付与されます。

カード会社によっては、自社でふるさと納税の仲介サイトを運営し、決済額に応じたポイントに加え、さらに上乗せのポイントを付与している場合もあります。10月以降はこの上乗せ分がなくなりますが、通常の決済ポイントは引き続き受け取ることができます。

ですから、10月以降もポイントをもらいたい場合には、クレジットカード決済で寄附をするという選択肢が残っているのです。

なお総務省は、クレジットカードのほかキャッシュレス決済によるポイント付与も今回の規制の対象外としています。

「〇〇ペイ」などと呼ばれるスマホの決済アプリや携帯電話料金との合算払いなども対象外と考えられますが、事業者によって対応が異なる場合もあるようです。詳細は今後、各事業者の情報を確認する必要がありそうです。

自治体による返礼品も受け取れる

もうひとつ見逃せないのが、寄附をした人に贈られる返礼品です。地域の特産品やその地域で利用できる商品券などの返礼品も、引き続き受け取れます。

返礼品をめぐっては過去に産地偽装などの問題が相次いだために基準が厳格化され、現在は「返礼品はその土地の地場産品とする」、「返礼品は寄附額の3割相当まで」といったルールがあります。それでもこの基準を満たす返礼品の多くは十分に魅力的で、ふるさと納税の人気を支えています。

返礼品は今回の規制の対象ではないため、ほとんどの自治体は今後も返礼品を贈る見通しです。なかには、返礼品の種類を増やした茨城県水戸市や、10月から返礼品の提供を開始する東京都港区など、一部の自治体でこの時期に返礼品を拡充する動きもみられています。

ふるさと納税をするとき、返礼品に注目して寄附先を選ぶ場合には、ポイント還元だけでなく、こうした返礼品のリニューアルも意識しておくとよいかもしれません。

なお、来年10月には返礼品の基準の再見直しが予定されています。返礼品は原則として寄附先の地域の地場産品とされています。

しかし、海外など自治体外で製造・加工されている場合に、返礼品の価格の半分以上の価値がその自治体内で生み出されていることを求めるなど、基準がさらに厳格になります。この影響で、各自治体で来年に向けて、ふるさと納税の返礼品のラインナップが変わってくる可能性もあります。

ふるさと納税ブームは終わるのか？

ふるさと納税は2010年代以降爆発的に普及し、その市場規模はいまや年間1兆円を超えています。

その成長は、返礼品をネット通販サイトのように見やすく表示し、ポイント還元によって「お得感」をさらに高めた仲介サイトの寄与なくして実現しえなかったはずです。

多くの仲介サイトでは返礼品の紹介だけでなく、ふるさと納税の概要や税控除の解説など、消費者に寄り添ったわかりやすい情報提供もしており、ふるさと納税の国民的な普及に少なからず貢献したといってもいいでしょう。

こうして集客の柱となった仲介サイトでの今回のポイント禁止は、ふるさと納税人気に少なからぬ影を落とす可能性があります。大手のひとつである楽天グループは「過剰な規制」として、約295万件のネット署名を提出したのちに国を提訴し、今月16日には第1回口頭弁論が行われました。

国側は「制度で保護されるべき利益があるのは納税者や自治体だけであり、楽天には訴訟を起こす資格がない」と主張し、訴えの却下を求めました。楽天側と国側の主張には大きな隔たりがある状態です。

訴訟の行方しだいでは、仲介サイトのポイント付与が復活する可能性はゼロではありません。ただ、仲介サイトによるポイント還元が普及を後押しした一面はあるとはいえ、総務省がポイント付与禁止の理由とした「公金を使用した公的な税制上の仕組みであり、いわゆるインターネット通販であってはならない」という指摘はもっともです。

過剰なポイント競争の結果として、寄附者が本来の目的である「全国の自治体を応援する」という趣旨を忘れがちになっているのも現状です。今回の禁止をきっかけに、ふるさと納税の原点に返って本来の趣旨を改めて理解することが求められているのではないでしょうか。

ふるさと納税には、控除額の大部分が住民税で充てられるしくみ上、大都市圏から地方へ巨額な住民税が流出しているという弊害もあります。2025年度の全国の住民税控除の適用者数は約1080万人、控除額は約8710億円と過去最高を記録しました。

東京都23区ではふるさと納税による住民税の流出額が2025年度だけで約1065億円にのぼっており、これは人口約20万人の区が1年間に使用する額に匹敵しているといいます。

ふるさと納税で自分の住む地域のサービスに支障？

住民税の減収が続けば、道路や公園の管理、ごみ処理などのインフラ整備や、介護や保育施設、学校、子育て支援制度など、自分の住む地域の行政サービスの維持が難しくなるおそれもあります。「お得」のためにふるさと納税をした結果、自らの暮らしにかかわる行政が脆弱になるのでは本末転倒です。

同時に、地方自治体の間でも返礼品が魅力的な自治体に寄附が集中し、地方同士の格差が広がるといった、ふるさと納税制度の構造的な課題も指摘されています。

一方で、消費者側には価格が高止まりしているコメを返礼品で調達する、減税によって手取り収入を上げるなど、物価高への対策としてふるさと納税を利用する人も多く、国民の生活向上の面でも制度には一定の存在意義があります。

したがって、今回のポイント禁止が、過熱した市場に一定のブレーキをかける可能性はあるものの、ふるさと納税人気が急速に衰えるほどにはならないと考えられます。

むしろ、これをきっかけに、ふるさと納税の本質的な魅力に注目し、地方の活性化にも家計の負担減にも寄与するバランスのよい活用法を模索していくことが大切ではないでしょうか。

（加藤 梨里 ： FP､マネーステップオフィス代表取締役）