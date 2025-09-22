草磲剛が主演を務める新ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』（カンテレ／フジテレビ系）が、10月13日よりスタートする。

（関連：【画像あり】草磲剛＆香取慎吾――“永遠の少年”が演じるシングルファーザー 役を通じた子育て、そして親としての葛藤）

本作で草磲が演じるのは、“死”と向き合う遺品整理人・鳥飼樹。現代社会では決して他人事ではない孤独死の現場での特殊清掃や遺品整理を担う一方で、自らの意思で生前整理を希望する依頼人とも向き合う。どんな人にも平等に訪れる“死”を見つめ、遺品に込められた想いに触れていく。人生や家族、そして愛について考えずにはいられない心揺さぶられるヒューマンドラマとなりそうだ。

なかでも注目したいのは、樹がシングルファーザーであること。5年前に妻を亡くし、小学1年生の息子（永瀬矢紘）を育てているという役どころだ。草磲のシングルファーザー役といえば、2004年放送のドラマ『僕と彼女と彼女の生きる道』（カンテレ／フジテレビ系）を思い出す人も多いだろう。仕事一筋だった徹朗（草磲）が、離婚をして妻に去られた後に父親としての自覚が芽生え、娘・凛（美山加恋）との絆を築いていく、切なくも温かな時間を描き出した名作だ。

また、厳密には親子関係ではないものの、映画『ミッドナイトスワン』（2020年）での凪沙＝武田健二の役も記憶に新しい。親戚の娘である一果（服部樹咲）を引き取り、献身的に愛情を注ぎながら共同生活を送る姿は、シングル“マザー”のようでもあった。

振り返れば、草磲の親友である香取慎吾も、『人にやさしく』（2002年）で明（須賀健太）、『薔薇のない花屋』（2008年）で雫（八木優希）、『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（2025年）でひまり（増田梨沙）と朝陽（千葉惣二朗）……シングルファーザーやそれに近い立場で子どもたちと共同生活を送る役柄を好演してきた。

もちろん、各作品によって彼らが演じるキャラクターの性格も、取り巻く環境も異なる。だが、共通して描かれるのは“親”としての葛藤と、子どもと心を通わせた先に待つ大きな岐路。そんな彼らの演技は多くの視聴者の涙を誘ってきた。なぜ“しんつよ”が演じるシングルファーザーはこれほどまでに人の心を打つのか。

その理由のひとつに、ふたりが持つ“少年性”があるのではないだろうか。国民的スターとしてキャリアを重ねながらも、「つよぽん」「慎吾ちゃん」と親しまれ、どこか永遠の少年のようなイメージが根付いているふたり。それゆえに大人の象徴ともいえる“親”という役柄とのギャップが大きく、「どんな親になるのか」と視聴者の好奇心をくすぐる。それが、たとえ大人になりきれていない未熟な親として描かれたとしても、拒否反応を示さずに、「誰もが最初からいい親になれるわけではない」「きっと何か事情があるのだろう」という、どちらかといえば共感のほうへと傾いていくように思える。

そして、シングルという設定はパートナーが不在であることから、より親と子の純度の高い人間関係を浮き彫りにする。幼い子どもと向き合うことで、自分がどんな人間なのかを突きつけられ、過去や未来を見つめる葛藤が生まれるのが子育てだ。日々できていない自分を痛感し、それでも目の前の子どものために何度も立ち上がる。そんな成長する姿を演じながら、彼らもエンターテイナーという道の先輩として、子役たちに“いい背中”を見せようという気概とリンクしているようにも見えるのだ。実際、共演した子役たちが成長後もドラマやバラエティに駆けつけるなど彼らを慕い続けている姿を見ると、役を通じた彼らの“子育て”がいかに素晴らしかったかを垣間見ることができる。そうして次世代へと受け継がれた彼らの人間性にもまた、大きな魅力を見出さずにはいられない。

また、シングル家庭では家庭外に他者の手を借りざるを得ない場面がどうしても発生する。そこで、人々のぬくもりや社会的な課題を再認識するというドラマが展開していくのだが、その場面でも彼らの持つ親近感や放っておけない人としての魅力が説得力を持つ。以前、彼らが出演するレギュラーバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』（ABEMA）では、「シンママ・シンパパ大集合！リアルな今を全部聞いちゃうぞSP」と題し、実際のシングルペアレントを招いた回があった。そこで香取は14歳で妊娠したシングルマザー・横井桃花さんの話を真摯に聞き、出産をすぐに認めたという彼女の母親について「なんでそういうお母さんだったの？」と問いかけた。その姿からは、大きな心で子どもたちを包み込むことのできる世界を考えるヒントを探しているようにも見えた。

彼らが演じるシングルファーザーに胸を打たれるのは、もしかしたらその演技の根底に、誰もが子どもたちに手を差し伸べ、そして孤軍奮闘する親をも包み込むやさしい世界への願いがあるからかもしれない。草磲と香取がこれまで私たちに届けてくれた“親”の物語は、フィクションでありながら私たちが生きる現実を静かに温めてくれた。だからこそ、草磲が『終幕のロンド』で紡ぐ新たなシングルファーザーの姿にも、社会への救いや希望を抱かせてくれるのではないかと期待が高まる。

（文＝佐藤結衣）