櫻坂46が開催した『5th TOUR 2025 "Addiction"』は、紛うことなきグループの“最高地点”を示すツアーだった。それはツアーファイナルの舞台となった櫻坂46にとって初の京セラドーム大阪に、坂道グループ史上最大規模となる東京ドーム3DAYSというキャパシティだけでなく、パフォーマンスとしても圧倒的な気迫と熱量を放つライブだったからだ。

筆者も、7月24日の東京ドーム初日を現地で、8月24日の京セラドーム大阪公演ツアーファイナルを配信で観ていた。度肝を抜いたのが、MCほぼなしのぶっ通しのライブであること、そしてアクロバットチームやサーカス団が登場するステージ演出だ。

3時間近くあるライブのなかでMCはわずか2回。VTRも挟まれはするが、そのぶん、多くの楽曲の間奏やアウトロがアレンジされ、ダンストラックと化している、ひたすら踊りまくるライブ構成となっていた。特に本編終盤の「UDAGAWA GENERATION」「何歳の頃に戻りたいのか？」「もう一曲 欲しいのかい？」「承認欲求」「Make or Break」という怒涛の畳み掛けには、圧倒されるばかりだ。櫻坂46を特集した『SWITCH Vol.43 No.10』（スイッチ・パブリッシング）でのインタビューで、ライブ演出を務める野村裕紀氏は今回のライブ構成を“ノンストップライブ”と呼んでいる。ツアータイトルにも冠されているアルバム『Addiction』がインタールードで曲間を繋げたライブを意識した作りになっていることがそのきっかけにあり、「ノンストップライブという形式は櫻坂にとってのひとつの“型”になり得るんじゃないかという手応えを感じています」とも話している。

ほかのグループアイドルでは、＝LOVEが数年前からMCほぼなしのライブ構成で、いつしかそれが当たり前の状態となっている。かつて、モーニング娘。'19が『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019』にてMCなしで50分のステージを完走したのは、アイドルファンのあいだでは語り草となっている話だ。それぞれグループのスタイルもファンから求められるものも違っており、一度上げたハードルは下げることはできなくなるが、その代わりに得られるのは、パフォーマンスに優れたライブアイドルの称号。大きなライブが終わったあと、ファンの感想としてSNSに流れてくるのが、そのグループに求められているものの表れ（AIに左右されもするが）とも言えるが、東京ドーム公演以降に多く投稿されていたのが、踊り続ける櫻坂46に魅了されたという声だった。

筆者が感じたのは、過去の自分たちに負けたくないという思い。それは山粼天のソロダンスによるオープニングから「何歳の頃に戻りたいのか？」へと繋げた昨年の東京ドーム公演がパフォーマンスとしても、客入りとしても、いわゆる“成功体験”として多くのBuddies（ファンの呼称）に記憶されているからこそ、また違った形で今の櫻坂46の“最高地点”を見せなければいけない。

森田ひかるをはじめ、山粼、藤吉夏鈴、田村保乃、守屋麗奈、山下瞳月に、最新シングルセンターである的野美青を加えた歴代センターだけでなく、BACKS、二期生、三期生、そして未来を担う四期生といったさらなる側面からセンターに立つメンバーがいるということは、櫻坂46の層の厚さと誰もが物語の主人公になれることを教えてくれている。「見てて？」という甘い誘惑にドームがどよめき立った石森璃花センターのBACKS曲「港区パセリ」がわかりやすい例だが、筆者がライブを観ていてハッとしたのは、ライブ序盤に披露された「半信半疑」。1stシングル『Nobody's fault』収録の山粼センター曲で、大人の余裕すら感じさせる今の櫻坂46としての「半信半疑」に、成長を感じずにはいられなかった。そもそも山粼はダンス経験なしでグループに加入し、初期は振り入れに苦戦していた。今やグループ随一のパフォーマンスを誇る“ダンス番長”として、櫻坂46を牽引している。小柄ながらもダイナミックな踊りで観る者を魅了する森田、山下、村井優の存在も、櫻坂46がパフォーマンスに重きを置いていることを象徴しているように思える。

先述したライブ演出・野村氏へのインタビューでは、「伝えられた演出に対して、自分たちでアイデアやギミックを足し、さらに表現を膨らませてくれる。それはパフォーマンスもそうです」と、受動的だったメンバーが表現者として能動的にライブに向き合うようになったと伝えられている。それは、“チーム櫻坂”としての一体感とさらなる進化。櫻坂46に改名以降、メンバー以外のパフォーマーがステージに上がることは一度もなかったが、今回のツアーでは「流れ弾」でアクロバットチームによるスタントとパルクール、「UDAGAWA GENERATION」でサーカス団が登場している。「UDAGAWA GENERATION」という楽曲自体にも言えることだが、型にハマらないのが櫻坂46の強みであり、そこにパフォーマンス性を加味することで、これまでに類を見ないアイドルグループとして、キャプテン松田里奈が明言している“外”に届けることができるはずだ。

櫻坂46というグループ名が発表されたのは、2020年9月20日。あれから5年という歳月が経ち、彼女たちは新天地へと向かおうとしている。“新たなるステージ”で開催されるアニバーサリーライブ『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』の開催は、2026年4月、春。未知なる可能性を秘めた四期生を迎え、桜は何度でも咲き誇る。

（文＝渡辺彰浩）