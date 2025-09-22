「あ〜ん」すら絵になる美男美女　「日本食を愛してくれて嬉しい」棒高跳び絶対王者と婚約者がミシュラン掲載のラーメン店を訪問【東京世界陸上】

男子棒高跳びを世界新の6メートル30で制し、婚約者と抱き合うデュプランティス(C)Getty Images

「東京2025世界陸上」（東京・国立競技場）は9月21日に閉幕した。大会を象徴する存在となったのが、男子棒高跳びを6メートル30の世界新記録で制したアルマント・デュプランティス（スウェーデン）だ。

【写真】つけ麺を婚約者から「あ〜ん」してもらうデュプランティス（6枚目）

デュプランティスは9月15日に行われた同種目決勝で、自らの世界記録を1センチ更新する6メートル30を3回目に成功。大会3連覇に華を添え、国立を熱狂に包み込んだ。観客席では婚約者のデシレ・イングランデルさんと抱き合い、キスを交わす場面も話題となった。

そんな2人は後日、ミシュランガイドにも掲載されているラーメン店「銀座 八五」を訪問。フィアンセが更新したインスタグラムでは、つけ麺を注文し、どんぶりを持ちながら、麺を箸でデュプランティスの口元に運ぶ写真などが投稿されている。