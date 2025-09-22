｢就活生に人気が高い会社｣男女別ランキング



（写真：ふじよ／PIXTA）

「就活生1.4万人が選ぶ『人気企業300社ランキング』」「就活生1.4万人が選ぶ業界別『人気企業ランキング』」に続いて、今回は属性別（男・女・文・理）の人気企業ランキングを紹介する。人手不足を背景に学生優位の「売り手市場」が続くなか、2026年4月の入社を目指す就活生はどのような企業を選んだのか。

調査対象は、就職サイト「ブンナビ！」に登録する現在就活中（2026年春卒業予定）の大学生・大学院生。登録者のうち、大学名を問わず約1万4000人が回答した。調査期間は2025年3月16日〜6月30日まで。

男子学生・女子学生から人気の企業は？

男子のトップ3は、1位伊藤忠商事、2位大和証券グループ、3位日本生命保険。住友商事（5位）や三菱商事（7位）も上位に入り、総合商社の強さが際立った。前年からの上昇が大きいのは、9位本田技研工業で前年79位からジャンプアップした。女子も伊藤忠商事がトップ。2位全日本空輸（ANA）、3位バンダイ、4位日本生命保険、5位味の素と続いた。

文系は、1位伊藤忠商事、2位日本生命保険、3位大和証券グループ、4位 ANA、5位博報堂と、総合ランキングの上位企業がここでも存在感を放っている。理系は、1位ソニー、2位富士フイルムグループ、3位伊藤忠商事、4位NTTデータ、5位味の素という順だった。

男子学生版 1〜25位





男子学生版 26〜50位





男子学生版 51〜75位





男子学生版 76〜100位





女子学生版 1〜25位





女子学生版 26〜50位





女子学生版 51〜75位





女子学生版 76〜100位





文系学生版 1〜25位





文系学生版 26〜50位





文系学生版 51〜75位





文系学生版 76〜100位





理系学生版 1〜25位





理系学生版 26〜50位





理系学生版 51〜75位





理系学生版 76〜100位





■調査について

調査主体：文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所

調査対象：2026年春入社希望の「ブンナビ！」会員（現大学4年生、現大学院2年生）

調査方法：文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート、同社主催の就職イベント会場でのアプリアンケート・オンラインイベントアンケート

＊投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式

調査期間：2025年3月16日〜2025年6月30日

回答数：14017（うち男子7694・女子6323／文系8814・理系5203)

総得票数：40099票

男女比を1：1にするため、男子得票数に0.821809202を掛けたポイント制

「就職」を重視する学生は「企業イメージ（企業価値）」よりも「仕事イメージ（仕事価値）」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。

就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。

総得票数×就職者誘引度＝就職ブランド力とし、就職ブランド力を基にランキングを計算。

社名はアンケート上の名称で、1採用窓口＝1社名を基準にしている。社名変更等で調査時の社名と異なる場合がある。グループで採用が一本化されている場合は「○○グループ」等で表記。

東洋経済オンライン編集部