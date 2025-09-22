◆パ・リーグ 日本ハム７―２ロッテ（２１日・エスコンフィールド）

日本ハムは２１日のロッテ戦（エスコン）を７―２と快勝。連勝で貯金を今季最多タイの２６とし、敗れた首位ソフトバンクに２・５ゲーム差と迫った。「３番・右翼」でスタメン出場した水谷瞬外野手（２４）は、初回に約１か月ぶりの先制１２号２ラン。３番に座った２０日の同戦から、２戦連続で初回に先制打を放った。連勝で直接対決を落としたダメージも払拭（ふっしょく）し、勢いのままに残り８戦を駆け抜ける。

逆球になって外寄りに来た真っすぐを、水谷は力強く打ち返した。高く上がった打球は、右中間スタンドまで届く。初回１死一塁で迎えた第１打席、ロッテ先発・小島の１４４キロを捉えた。２日連続初回先制打となる１２号２ラン。「ちょっと上がりすぎたかなと思ったんですが、入ってくれて良かった。打点でキャリアハイを更新できた」。昨季の３９を上回る４１打点。価値ある打点に胸を張った。

ようやく念願がかなった。２月、キャンプ地・名護のに就任。“パイナップルサンデー”というキャッチフレーズを自ら考案し、テーマソング「パッパ パイナップル！」を日曜日の第１打席だけ、登場曲として使用している。「宣伝したいと思ってたんですけど、日曜日に限って打てない。だいぶ温めました」と苦笑。テーマソングを使用した打席での一発に「ほんまもんの“パイナップルパンチ”」と笑った。

最終盤に来ても、変わらず心がけるのは一喜一憂しないこと。１８日にソフトバンクとの直接対決を落とし、苦しい状況に追い込まれているが「チーム全体ダメージは受けたと思いますけど、一喜一憂してここまで来たチームではない」とキッパリ。「ボスも言ってましたけど１０連勝するつもりで、目の前の一戦一戦をやっていけば、チャンスは出てくると思っている。諦めている人は誰一人いない」。連勝で首位とのゲーム差は２・５に再接近。無心で白星を積み重ね、奇跡の扉をこじ開ける。（山口 泰史）