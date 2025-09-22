ブルワーズは21日（日本時間22日）、右広背筋の張りによりブランドン・ウッドラフ投手（32）を15日間の負傷者リストに入れた。

昨年10月に肩の手術を受け、今季復帰したウッドラフは、20日のブルペンで上腕三頭筋に違和感を覚え、検査で背中上部の広背筋に原因があることが判明した。「これは自然に治っていくし、良くなります。ただタイミングが悪かった」と本人。AP通信が報じている。

ウッドラフは、2023年10月に右肩前関節包の修復手術を受け、昨シーズンを全休したが、今季7月に復帰し、12試合に先発し7勝2敗、防御率3.20を記録していた。

このニュースは、左腕ホセ・キンタナが左ふくらはぎの張りで15日間の負傷者リストに入ってからわずか4日後に届いたもの。現在メジャー最高勝率を誇るブルワーズだが、フレディ・ペラルタとクイン・プリースター以外に、プレーオフでの先発ローテーションをどう組むかは不透明になっている。

新人のジェーコブ・ミジオロウスキーは8月中旬に負傷者リストから復帰後、30回1/3で21失点しており、パット・マーフィー監督は金曜日にポストシーズンで救援に回す可能性を示唆していた。同監督は「肩ではないことは確かで、それは良いニュース。ただ本人にとっても、ここまで努力してきたウッディにとってもつらい、チームにとっても痛手です」と語っている。