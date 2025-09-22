「寝てただけなのに」彼氏に浮気を疑われた…これって私が悪い？潔白を証明するのが面倒すぎる【ママリ】

主人公・ヒマ子さんは、嫉妬深い彼氏と付き合っています。今日は休日。ヒマ子さんは、夕方まで思う存分寝ていました。そのため、彼氏からの連絡に気づきませんでした。すると、浮気を疑われてしまいます…。著者・ヒマ子(@himako_2nd)さんの実体験を元に描いた漫画作品『カップルでGPS入れて消すまで事件』をダイジェスト版でごらんください。

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

一日中「寝てた」だけなのに…

ロングスリーパーのヒマ子さんにとって、たっぷり睡眠をとるのは珍しくありません。ですが、ショートスリーパーの彼氏にとって、「寝てた」は、信じられないようです…。



かと言って、浮気を疑われるのは悲しいですね。そこで、ヒマ子さんは、とんでもないアイデアを提案します。

浮気してない証明、どうする？

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

GPSの提案をしました。ヒマ子さんは、真面目に話しつつも、やりすぎだと感じています。それは、彼氏も同意見だったようで、GPSの件は保留に。



それにしても、彼氏の押しつけがましいような「好きだから」「心配かけないで」という言い方、束縛を感じますね。

どうしたら疑われずに済む？解決策は？

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

何もやましいことはしていないため、解決策を探るのは難しいですね…。むしろ、彼氏の不安をとりのぞくため、いろいろと調べるヒマ子さん、愛情深いですね。



しかしこのあと、再び浮気を疑われてしまいます。そしてついに、GPSを導入することに。ところが、GPSを入れても彼の不安は消えず、むしろ増すばかり…。



「疑われる」というのは、とても悲しいですね。お付き合いする上で、信頼関係は欠かせませんが、過度な束縛は相手に負担をかけてしまうことを、忘れてはいけませんね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）