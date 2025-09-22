【漫画】コロナ禍の卒業式は親も子どもも満足度MAXだった!?「校長…まだ？」の長話の心配なし！【作者に聞いた】
現在2人の子供を育てながらSNSやブログにて漫画を投稿している母・いぬいまり(元：ぽちまる)(@pochimaru877)さん。ポップな雰囲気の育児漫画が注目を集め、子育て世代が育児について共感できる作品ばかりだ。
今回は、いぬいまりさんの実体験に基づく、SNSで多くのいいねがついた漫画「美容院で聞こえた会話」を紹介。作者のいぬいまりさんにコロナ禍での出来事についても伺った。
本作「美容院で聞こえた会話」は、文字通りいぬいまりさんが久しぶりに訪れた美容院で偶然耳にしたお客さんの会話をテーマにしている。
子供の高校の卒業式の話題で、コロナの影響で式が簡素化されたという内容だったため、いぬいまりさんは少し物悲しい話かと身構えるが、そのお客さんはむしろ楽しそうに語っていた。「校長や偉い人の挨拶が省略されて、むしろよかった」と明るく笑い、堅苦しい形式にとらわれず式を楽しめたことを喜んでいたのだ。その前向きな考え方に、いぬいまりさん自身も「自然とほっとした気持ちになった」と語る。
いぬいまりさんは、SNSやブログで日常の出来事をエッセイ漫画として発信しており、コロナ禍での生活の変化や制約もテーマにしている。イベントの中止や短縮など、残念なことも多かった時期だったが、いぬいまりさんは「コロナ禍でいろんなイベントが中止になったり短縮になったり、残念で憂鬱な出来事が多いですが、本作に登場するお客さんのように前向きに捉える考え方が素敵だなと思いました」と語る。日常の中でポジティブな気持ちを大切にすることが、生活を豊かにしてくれる 。そんな思いが作品には込められている。
日常の些細な瞬間から安心や癒やしを感じられる描写が魅力で、読む人に前向きな気持ちを与えてくれると評判になっているいぬいまりさんが描く本作を是非読んで欲しい。
取材協力：ぽちまる(@pochimaru877)
