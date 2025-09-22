◇セ・リーグ 広島2―7DeNA（2025年9月21日 横浜）

広島ドラフト1位の佐々木泰内野手（22）が21日、近未来をにらんだ抜てきに7度目のマルチ安打で応えた。敵地でのDeNA戦でプロ初の4番に指名され、4回に遊撃内野安打、8回には右前打を放って連続試合安打を12に伸ばした。若手主体に臨んだ試合は2―7で敗戦。4回7失点（自責6）の常広羽也斗投手（24）が3敗目を喫し、チームは5連敗で5位転落となった。

前夜20日の巨人戦で2年連続Bクラスが確定した一夜明け。新井監督が「今まで以上に若い選手にチャンスが来ると思う」と宣言した通り、打線の軸となる4番には近未来をにらんで佐々木が初めて抜てきされ、22歳は7度目のマルチ安打を放って期待に応えた。

「打順はあまり気にせず、いま意識していることを継続してやったので、そこは良かったかなと思います」

7点劣勢の4回2死から、平良の外角低めスライダーを捉えて遊撃左への内野安打。全力疾走し、DeNA側のリクエストにも判定は覆らなかった。5点差の8回1死では、3番手・宮城の外角高め直球を振り抜き、ライナーで右前へ運んだ。

アッパースイングを指摘され「ボールをつぶすイメージ、ボールを上から見るイメージ」で打席に立つ。右第一肋骨疲労骨折が癒えた8月12日に再昇格して以降はコンスタントに安打を放ち、当時・205だった打率は・274まで上昇。連続試合安打は12に伸びた。

「将来的に小さいバッターで終わりたくない。毎打席長打を期待できるような打者になっていきたい。しっかり振った中での安打ならいいけど、当てに行く打撃はしないように心がけています」

長打力が何よりのセールスポイント。ただ1軍48試合で43本の安打を積み重ねても、プロ1号はまだ放っていない。新井監督はそれでも「今日の打順を考えた時に4番に入ったということ。いいヒットもあったし、少しずつ成長していると感じる」と目を細めた。

「ホームランを打ちたいけど、狙おうとしたら（打撃が）崩れるだけ。後から付いてくるものだと思う。いまは基礎的な部分を徹底してやっています」

ボールを上から見てつぶす意識を体に覚え込ませる土台づくり。その過程で9月は61打数19安打、打率・311をマークする。今季残り6試合で期待膨らむ初アーチ。スラッガーはそう簡単に全貌を現さないものだが、待望の瞬間が待ち遠しい。（江尾 卓也）