ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田健太投手（37）が21日（日本時間22日）、ブルージェイズ傘下3Aバッファロー・バイソンズ戦に先発。5回2安打無失点で今季6勝目を挙げた。

初回3者凡退と上々の立ち上がりを見せると、3回に先頭から連打で一、二塁のピンチを招いたが、後続を断って無失点。4回も1死から四球を出したが、その後、2者連続三振を奪った。

5回も2死から四球で歩かせたもののスイーパーで空振り三振。5三振を奪って相手打線に本塁を踏ませなかった。これで今季3Aでの成績は20試合で6勝7敗、防御率5・40となった。

チームのレギュラーシーズンはこの日が最終戦。チームはすでにインターナショナルリーグで優勝を決めており、23日（同24日）からチャンピオンシップ（3試合制）が始まる。勝ち進めば、パシフィックコーストリーグ勝者との3Aチャンピオンシップに望む。

前田は8月末に放送されたテレビ東京の番組で「今年でアメリカは最後と決めていた。なので来年は日本に帰りたい」と日本球界復帰の意向を表明しており、米国最終登板となる可能性もある。