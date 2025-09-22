ululis限定♡ディズニーキャラクターデザインのまとめ髪スティック登場

ululis「Water in Matomake（ウォーターインマトメイク）」シリーズから、ディズニーキャラクター限定デザイン3種が2025年9月26日（金）より全国のドラッグストア・バラエティショップで数量限定発売♡ ミス・バニー、マリー、フィガロの可愛いパッケージで、前髪やアホ毛を簡単ひと塗り。価格は1,078円（税込）で、うるおいを守りながら理想のヘアスタイルをキープできます♪

3種のディズニーデザインで選べる仕上がり

ウルリス マトメイク ブルー／ミス・バニー

ブルー（ミス・バニー）はフルールガーデンの香りで、自然な前髪キープしてくれます。

ウルリス マトメイク ピンク／マリー

ピンク（マリー）：エレガントガーデンの香りで、うねりを整えてまっすぐキープしてくれます。

ウルリス マトメイク パープル／フィガロ

パープル（フィガロ）：スウィートガーデンの香りで、1日中しっかりまとまってくれます。

限定デザインは「ミス・バニー（ブルー）」「マリー（ピンク）」「フィガロ（パープル）」の3種類。髪悩みや好みに合わせてお好みの仕上がりと香りを選べます♡

VT×ヒロインメイクの限定コラボ♡高保湿7daysマスク登場

ジェルタイプで簡単♪手を汚さずアホ毛ケア

ululisのマトメイクはマスカラタイプのジェルスティック。ブラシで前髪やおくれ毛、アホ毛をサッと整えるだけで、液だれなし・白残りなしでスタイルを長時間キープ※2。

アクアクリスタル処方で髪内部のうるおいも守りながら、湿気や汗による崩れも防ぎます。コンパクトでポーチに入れやすく、外出先でも手軽にケアできます♪

※2 メーキャップ効果による

数量限定♡ディズニーファン必見

「ディズニーキャラクター限定デザイン」は数量限定で、価格は各1,078円（税込）、容量10mL。全国のドラッグストアやバラエティショップで9月26日（金）より発売予定。

限定パッケージと香りで、毎日のヘアセットがより楽しくなります♡ 自分用はもちろん、ギフトにもおすすめです。

ululisでディズニーキャラと1日中美髪キープ♡

ululis「ウォーターインマトメイク」ディズニー限定デザインは、ミス・バニー、マリー、フィガロの3種類が2025年9月26日（金）より数量限定で発売♡

価格は1,078円（税込）、前髪やアホ毛を手軽にひと塗りで整え、アクアクリスタル処方で髪のうるおいを守りながら1日中キープ※2。

可愛いパッケージで毎日のヘアセットも楽しくなる、おすすめアイテムです♪