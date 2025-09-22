「計り知れない潜在能力」“中国のメッシ”がセリエAに電撃移籍か！「オファーを受けた」と母国報道
日本代表GK鈴木彩艶が所属するセリエAのパルマが、“中国のメッシ”に関心を持っているようだ。
中国の『新浪体育』が韓国メディアの報道を元に、「セリエA加入の見込み！パルマがワン・ユドンと接触。獲得に興味を示している」と報じた。
「韓国メディア『ベストイレブン』によると、“中国のメッシ”として知られるワン・ユドンが、セリエAのパルマからオファーを受けたという。パルマは迅速に行動を起こし、ワン・ユドンの父親に直接連絡を取り、獲得に強い関心を示している。この動きは、パルマがワン・ユドンを強く支持し、できるだけ早くチームに加わってほしいという強い思いを明確に示している」
浙江FCに所属する18歳のFWワン・ユドンは、今年３月のオーストラリア戦でA代表デビューを飾った逸材だ。
ただ、父親は冷静で、クラブが息子に先発出場を保証できるかどうかに焦点を絞り、「先発出場ができなければ、５大リーグでプレーする意味は薄い」と述べているという。
同メディアは「ワン・ユドンの今年の活躍はまさに驚異的だ」として、その実績を紹介している。
「U-20アジアカップでは、素晴らしいパフォーマンスでチームの好成績に貢献した。その後、中国代表にも選出され、北中米ワールドカップのアジア最終予選で代表初ゴールを記録した。このゴールは、彼個人としての栄誉をもたらしただけでなく、国際大会における彼のポテンシャルの高さを示すものとなった」
「中国スーパーリーグでも好成績を収めており、浙江で23試合に出場し、11ゴール・３アシストを記録している。これらの実績と統計は、卓越した能力と計り知れない潜在能力を証明している」
記事は「ワン・ユドンにとって、セリエAへの移籍はキャリアにおける大きな転機となるだろう」と続け、こう締め括っている。
「ヨーロッパ５大リーグの一つであるセリエAは、伝統と熾烈な競争環境を誇り、世界トップクラスの選手や優れたコーチ陣が多数集結している。このリーグでプレーすることで、トップ選手たちと競い合い、高度なサッカーのコンセプトやトレーニング方法を学ぶ機会を得ることができ、個人スキル、戦術スキルの向上、そしてサッカー観の拡大に大きく貢献するだろう」
ワン・ユドンはこれまでも欧州行きが取り沙汰されながら、憶測止まりだった。はたして、イタリアへの移籍は実現するか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】
中国の『新浪体育』が韓国メディアの報道を元に、「セリエA加入の見込み！パルマがワン・ユドンと接触。獲得に興味を示している」と報じた。
「韓国メディア『ベストイレブン』によると、“中国のメッシ”として知られるワン・ユドンが、セリエAのパルマからオファーを受けたという。パルマは迅速に行動を起こし、ワン・ユドンの父親に直接連絡を取り、獲得に強い関心を示している。この動きは、パルマがワン・ユドンを強く支持し、できるだけ早くチームに加わってほしいという強い思いを明確に示している」
ただ、父親は冷静で、クラブが息子に先発出場を保証できるかどうかに焦点を絞り、「先発出場ができなければ、５大リーグでプレーする意味は薄い」と述べているという。
同メディアは「ワン・ユドンの今年の活躍はまさに驚異的だ」として、その実績を紹介している。
「U-20アジアカップでは、素晴らしいパフォーマンスでチームの好成績に貢献した。その後、中国代表にも選出され、北中米ワールドカップのアジア最終予選で代表初ゴールを記録した。このゴールは、彼個人としての栄誉をもたらしただけでなく、国際大会における彼のポテンシャルの高さを示すものとなった」
「中国スーパーリーグでも好成績を収めており、浙江で23試合に出場し、11ゴール・３アシストを記録している。これらの実績と統計は、卓越した能力と計り知れない潜在能力を証明している」
記事は「ワン・ユドンにとって、セリエAへの移籍はキャリアにおける大きな転機となるだろう」と続け、こう締め括っている。
「ヨーロッパ５大リーグの一つであるセリエAは、伝統と熾烈な競争環境を誇り、世界トップクラスの選手や優れたコーチ陣が多数集結している。このリーグでプレーすることで、トップ選手たちと競い合い、高度なサッカーのコンセプトやトレーニング方法を学ぶ機会を得ることができ、個人スキル、戦術スキルの向上、そしてサッカー観の拡大に大きく貢献するだろう」
ワン・ユドンはこれまでも欧州行きが取り沙汰されながら、憶測止まりだった。はたして、イタリアへの移籍は実現するか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】